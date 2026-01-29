騰雲科技強調與騰雲資訊無關 彼此是不同公司

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

數位轉型業者騰雲（6870）針對29日部分媒體報導涉「騰雲資訊」相關人員一事，為維護資訊透明及投資人權益，騰雲科技強調，媒體報導中提及「騰雲資訊」為另一獨立公司，與騰雲科技及其關係企業無關。

騰雲科技表示，依法在台灣證券市場掛牌，公司名稱、營業登記、董事及經營團隊皆與今日報導案件無任何關係，集團成員包含：騰創數析、騰加數位、金隼行銷、騰荻信息(上海)、Turn Cloud Service (M) SDN. BHD、Turn Cloud Japan Inc、Turn Cloud Thailand Inc.、Turn 2 Cloud Technology Inc.。

騰雲科技主要業務為智慧場域解決方案業者，主要提供各商業場域業者（百貨、飯店、製造業等）透過全方位客、商、金流及AIoT解決方案建立代理式AI價之服務，協助客戶建置線上線下高度整合的 OMO （ Online merge Offline ）虛實融合的生態體系。目前商業版圖擴及海內外超過一萬多家大型商業場域。

科技 數位 AI

