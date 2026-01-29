信義房屋匡鴻誌深耕社區 指名度有感攀升

在信義房屋每年年會上，只有一個獎項會由創辦人周俊吉先生親自頒獎，不是業績第一名，而是「年度服務品質」最優秀的房仲業務。台南公園店匡鴻誌正是2025年年度服務品質獎得主之一，「我不需要當最會說話的人，但要做最被信任的人！」房仲資歷近6年的他，堅持提供客戶「有溫度的服務」，即使曾遇到帶有敵意的客戶，靠這份初心，最終仍能化挫折為轉機。

匡鴻誌從小跟家人租屋而居，搬過9次家，有時是因為遇到惡鄰居，有次甚至是屋子被查封，全家眼睜睜看著住所被貼上封條，幾乎每次都在不知所措、匆促下搬離；再加上前一份出版社業務工作月休不到5天，工時長，發展性卻偏低，促使他決定轉換跑道至房仲業，希望奠定自己在不動產方面的專業知識。

由於深刻體會過「家應該要是個讓人安心的地方」，加上本身也喜歡與人互動，匡鴻誌入行後，花很多心力勤跑社區，透過社區服務，希望住戶住得安心，除了例行的紗窗修繕，他今年也向店長毛遂自薦擔任分店「活動組長」，每月規劃不同主題的社區服務，例如考量商圈內社區長輩不少又適逢農曆春節將至，今年1月就將前進社區舉辦春聯繪畫活動，教長輩畫春聯。

特別的是，隨著匡鴻誌愈加深耕社區，指名度也開始提升。商圈內「太子紐約五十七街」社區，因釋出量一向不多，房仲經營難度較高；匡鴻誌自2024年開始勤跑社區，2025年該社區A區的5件交易中，3件都由他成交，顯示住戶對他的信任。

秉持著要帶給客戶「有溫度的服務」，匡鴻誌也曾遭遇閉門羹。他說，一位林老闆很討厭房仲，一間待售的房子只交給朋友銷售，久而久之，幾乎沒有房仲再跟他聯絡；匡鴻誌卻在被斥責後心想「林老闆一定是被打擾得很煩，但畢竟還是有售屋的壓力」、「我也怕再被罵，但真的想幫忙銷售！」於是他告訴林老闆：「我一個月後再打電話給您好嗎？」沒想到，當他如期聯絡林老闆，林老闆竟接起電話說：「你還真的打來！」進而順利簽到委託。

簽到委託後，匡鴻誌不管會不會被同業成交，只想著如何讓這間房子更容易被買方看到？因此，他建議林老闆清空屋內不要的家具，並親自協助清掃、油漆，重新拍照，這份真心誠意，最後順利找到合適的買方，現在林老闆有另一間屋子要出售，也只委託給匡鴻誌銷售。

匡鴻誌說，房仲工作需要面對不同的客戶、處理狀況不同的物件，難免遇到棘手難題，但看似「很容易被客訴」的案子，透過真心誠意協助買賣雙方之間溝通、處理，加上信義房屋全台直營代書、法務，乃至於分店間彼此協助，「這些地雷，反而是在幫我補課，讓我能思考得更細、更了解客戶在意的細節。」

把挫折當磨刀石，匡鴻誌去年拿到了年度服務品質獎，他笑說，把這獎項看作是客戶對他「傻傻努力」的最高肯定，就像是客戶給他的信任勳章；未來，他希望和分店夥伴一起共好、圓夢，當社區內最被信任的好鄰居。