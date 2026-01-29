大樓外牆老化成公安隱憂 「社區幫」APP 助社區啟動修繕

面對全台屋齡逾三十年的老屋持續增加，外牆剝落、結構老化等安全風險升高，社區E化管理平台「社區幫」指出，老屋修繕之所以難以推動，關鍵在於社區缺乏可一次到位的專業協助。為此，社區幫透過平台整合外牆安全評估、工程專業、危老諮詢與補助申請等資源，協助社區從前期判斷、專業評估到實際啟動修繕工程，降低管委會在決策與執行上的門檻，讓修繕不再停留在討論階段。

隨著住宅老化問題浮現，外牆磁磚剝落、混凝土劣化、附掛物鬆脫等狀況時有所聞，對住戶和公共安全都是潛在威脅。然而，多數社區雖然已意識到風險，但最大的困難在於不知道如何開始，這些困難包含缺乏專業判斷依據、不熟悉法規與補助制度，或無法找到可信賴的施工團隊，而遲遲無法推進後續工程。

社區幫長期觀察平台使用情形發現，外牆修繕、翻修評估、危老相關的諮詢需求持續增加，顯示多數社區已有實際行動意願，卻欠缺清楚可行的解決路徑。因此，社區幫合作廠商超璟國際整合建築、工程與翻修相關資源，協助社區從資訊取得、專業諮詢到實際執行，陪伴管委會降低決策門檻。透過數位平台媒合，讓社區能更有效率地啟動外牆翻修與危老評估，避免「拖到出事才處理」。

社區幫導入具全案管理經驗的外牆修繕相關團隊，提供從前期評估、設計規劃、工程施工到補助申請的整合服務，協助社區將零散資訊轉化為具體行動方案。相關服務內容涵蓋外牆立面修繕、防水工程、弱層補強與建築機能改善等，讓社區能在掌握安全現況的基礎上，逐步完成必要的修繕工程，同步提升建築耐久性與後續使用安全。

社區幫表示，老屋修繕並非單一工程問題，而是一項需要專業整合與社區共識的長期課題。平台的角色，是替社區把複雜的評估與執行流程接起來，讓管委會不必獨自面對龐大的資訊與風險判斷。外牆安全是社區管理中最直接的公共安全議題之一，也是老社區邁向長期安心居住的重要基礎，未來也將持續串聯符合防災與永續趨勢的專業團隊，協助老社區逐步完成必要的安全升級。