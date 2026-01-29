聯合訂定收費標準 台中市不動產估價師公會踩紅線

快訊

聯合報／ 記者陳素玲／台北即時報導
台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2萬元，違反公平交易法聯合行為規定，遭公平會開罰。圖／公平會提供
公平會委員會議通過，台中市不動產估價師公會針對法院詢問辦理「簡易鑑定計價」案件收費標準，直接訂定會員統一收費標準為每案2萬元，違反公平交易法聯合行為規定，公平會除了要求台中市不動產估價師公會立即停止違法行為外，併處新台幣20萬元罰鍰。

公平會表示，此案起因彰化地方法院為確認袋地通行權事件等訴訟標的之價額，需先囑託鑑定人進行「簡易鑑定計價」，所以函請不動產估價師全國聯合會等團體轉知其會員，就有意願承接「簡易鑑定計價」之會員填報收費方式，以利法院建立鑑定人參考名冊。

台中市不動產估價師公會於轉收彰化地院函文後，並未依照函文意旨轉知所屬會員自行填報收費價額，個別回復彰化地院，而是初步詢問數名會員後回報法院鑑定費用不要低於每案2萬元，並於該會會員大會中宣達。另該公會請會員填復意願調查表之電子郵件及回復彰化地院之函文，也都載明收費標準原則上「2萬元/乙案」。

公平會指出，彰化地院建立鑑定人參考名冊目的，是為提供訴訟當事人可參考名冊上所列載收費標準選擇鑑定人，但由於台中市不動產估價師公會訂定「2萬元/乙案」之收費標準，導致名冊中68名屬於該公會會員的鑑定人，在主要鑑定項目欄位列載的收費標準都是「2萬元整/乙案」，致訴訟當事人難以透過名冊上的收費標準選擇鑑定人，即使有部分估價師願意接受較低的鑑定費用，也無法透過鑑定人名冊獲得更多承辦「簡易鑑定計價」機會，進而削弱價格競爭的誘因，並影響市場供需功能，違反公平交易法聯合行為禁止規定。

公平會強調，雖然台中市不動產估價師公會是為了協助法院建立鑑定人參考名冊，但訂定統一的收費標準，就逾越了公平交易法聯合行為的紅線，呼籲各公會團體不要再踩紅線。

