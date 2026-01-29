快訊

台中大雅6旬婦遭砍8刀…凶嫌找到了 跑上國道被車撞倒送醫急救

幼教缺師／代理教師年資敘薪上路 公幼教保員掀離職潮

國土署官網不藏了！新任署長確定是高雄幫蔡長展

生合 TWK10乳酸菌 榮獲日本「機能性表示食品」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
日本消費者廳通過生合旗下運動益生菌TWK10標示為「機能性表示食品（Food with Function Claims, FFC）」。業者提供
日本消費者廳通過生合旗下運動益生菌TWK10標示為「機能性表示食品（Food with Function Claims, FFC）」。業者提供

生合生物科技（1295）集團日本布局傳佳音，TWK10也成為日本首支許可標示「筋肉量維持」的益生菌，日本消費者廳通過生合旗下運動益生菌TWK10標示為「機能性表示食品（Food with Function Claims, FFC）」，核准功能性說明包括TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長瘦肉質量（lean body mass）、全身骨骼肌量（total skeletal muscle mass）與軀幹肌肉量（trunk muscle mass）。

生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（NAKAHARA）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市 。

生合集團營運長楊川賢說明，TWK10是台式泡菜分離出的植物乳桿菌，此次是以TWK10後生元，和日商中原一起進行研究，成果發表於日本藥理醫學權威期刊Japanese Pharmacology and Therapeutics，特別對中年長者深具健康保健意義。

日商中原開發部次長邢國慶表示，「非常榮幸能夠成為日本第一支以筋肉（肌肉）為主題的「機能性表示食品」發行者，中原對於開發TWK10乳酸菌的市場非常慎重，並與臺灣生合團隊展開TWK10後生元學術研究，發現日本長者在試驗中，獲得肌肉增長的好成果。」展望日本銀髮市場的日常健康管理、蛋白營養及運動營養等應用，帶動市場成長。

生合攜手日商中原進行聯合研究，以日本中年族群為研究對象，招募年齡介於40–64 歲、BMI 23–30 kg/m² ，且自覺「近年體重上升或體能、耐力下降，開始覺得變胖、變沒力」之受試者進行臨床試驗，研究初期共有 119 人接受篩選，最終共有 56 人完成隨機分派臨床實驗。

此篇日本研究在不強制改變既有運動與飲食習慣的前提下，評估兩組對於去脂肪量、全身骨骼肌量以及軀幹肌肉量的影響，組別分別為：（1）補充Lactiplantibacillus plantarum TWK10後生元組、2.補充不含後生元之安慰劑組。

日本論文相關研究結果顯示，與安慰劑組相比，補充TWK10後生元的日本中年族群在連續攝取12 週後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約 0.5–0.6 kg，且達統計顯著差異（Pく0.05）。 另外，對於 50 歲以上的受試者，TWK10 可見改善體脂的正向趨勢。

生合生物科技集團創立於2000年，為全球前20 大益生菌主供應商，專注於乳酸菌應用與益生菌研發，以臺灣為研發和生產基地，積極擴大國際市場聚焦腸道健康與銀髮照護市場，由於擁有特殊製程與包裝技術平台，其服務超過50%台灣品牌，並打入美國、德國、韓國、澳洲等國際大廠供應鏈。生合已累積60項專利，發表百篇以上論文，其中國際文獻近50篇，榮獲多國專利與國際合作授權，近年前進中國大陸、東南亞、歐美、大洋洲市場開發，廣受國際重視。

生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（NAKAHARA，）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市。業者提供
生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（NAKAHARA，）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市。業者提供
日本消費者廳說明，TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長去脂肪量。業者提供
日本消費者廳說明，TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長去脂肪量。業者提供

日本 市場

延伸閱讀

日本眾議院選前民調 自民維新執政聯盟有望跨過半數門檻

健喬將引進日本便秘藥

3個月內2起！日本東大教授涉收賄被捕 校長親上火線道歉

團客沒了反而慶幸？陸持續要求公民避免赴日 日本觀光地私下鬆口氣

相關新聞

台北國際電玩展開幕 童子賢：展會有三大亮點

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日南港展覽館1館登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，...

股市、房市兩樣情！國安基金進場後 雙北新推案僅8案完銷

股市紅盤創造出充沛的市場資金，常見轉入房地產的可能性，住展雜誌彙整雙北市在去年國安基金進場的4-12月這段時間推出之新案...

房市會V型反轉？專家曝關鍵「這點若不認清恐面臨嚴峻考驗」

2016年房市陷入谷底，隔年房市開始回升，去年2025年房市再陷深谷，今年也會反轉嗎？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨...

台北房市降溫 預售屋戶數跌近5成、型態偏向80戶以下小社區

台北市地政局公布最新全市預售建案申報量，顯示去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數9...

北市預售案申報量季減27.27％ 推案主流為80戶以下小社區

台北市政府地政局29日公布去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數994戶，較上季減少...

星星電力今年簽約售電量翻三倍 年售電總量將衝破6億度

泓德能源旗下星星電力公司經營團隊透露，今年在簽下一家大型綠電業售電合約下，台灣售電總額將由去年的2億多度翻三倍，突破6億...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。