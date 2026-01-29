生合 TWK10乳酸菌 榮獲日本「機能性表示食品」

生合生物科技（1295）集團日本布局傳佳音，TWK10也成為日本首支許可標示「筋肉量維持」的益生菌，日本消費者廳通過生合旗下運動益生菌TWK10標示為「機能性表示食品（Food with Function Claims, FFC）」，核准功能性說明包括TWK10有助於年長者日常身體活動能力，並能維持與增長瘦肉質量（lean body mass）、全身骨骼肌量（total skeletal muscle mass）與軀幹肌肉量（trunk muscle mass）。

生合與日本健康食品原料資料庫平台流量排名前四大的「日本株式会社中原（NAKAHARA）」合作共同申請「機能性表示食品」，獲得通過具備「筋肉」功能說明上市 。

生合集團營運長楊川賢說明，TWK10是台式泡菜分離出的植物乳桿菌，此次是以TWK10後生元，和日商中原一起進行研究，成果發表於日本藥理醫學權威期刊Japanese Pharmacology and Therapeutics，特別對中年長者深具健康保健意義。

日商中原開發部次長邢國慶表示，「非常榮幸能夠成為日本第一支以筋肉（肌肉）為主題的「機能性表示食品」發行者，中原對於開發TWK10乳酸菌的市場非常慎重，並與臺灣生合團隊展開TWK10後生元學術研究，發現日本長者在試驗中，獲得肌肉增長的好成果。」展望日本銀髮市場的日常健康管理、蛋白營養及運動營養等應用，帶動市場成長。

生合攜手日商中原進行聯合研究，以日本中年族群為研究對象，招募年齡介於40–64 歲、BMI 23–30 kg/m² ，且自覺「近年體重上升或體能、耐力下降，開始覺得變胖、變沒力」之受試者進行臨床試驗，研究初期共有 119 人接受篩選，最終共有 56 人完成隨機分派臨床實驗。

此篇日本研究在不強制改變既有運動與飲食習慣的前提下，評估兩組對於去脂肪量、全身骨骼肌量以及軀幹肌肉量的影響，組別分別為：（1）補充Lactiplantibacillus plantarum TWK10後生元組、2.補充不含後生元之安慰劑組。

日本論文相關研究結果顯示，與安慰劑組相比，補充TWK10後生元的日本中年族群在連續攝取12 週後，全身骨骼肌量與軀幹肌肉量平均增加約 0.5–0.6 kg，且達統計顯著差異（Pく0.05）。 另外，對於 50 歲以上的受試者，TWK10 可見改善體脂的正向趨勢。