高鐵2.0將啟動 高鐵運量攀升夜間維修成幕後關鍵力量

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

台灣高鐵（2633）即將邁入20周年，台灣高鐵發布全新企業形象影片「蓄勢以待篇」，宣告每一天都做好準備，將以「高鐵2.0」新面貌迎接旅客。，從第一線高鐵人的日常出發，呈現旅客平時難以看見的夜間工作現場，包括深夜檢修、反覆確認流程及跨單位協作，強調高鐵白天所展現的準時與安全，來自夜間分秒必爭的專業投入。

台灣高鐵指出，高鐵營運服務可分為「白天看得到」與「深夜看不到」的兩個面向，其中夜間軌道與列車維修是確保營運安全的關鍵。公司投入約一半人力，在每日營運結束後至翌日首班車發車前、僅約5小時的時間內，完成各項安全檢修作業，以確保列車準點、順利運行。維修團隊長期維持高鐵高度妥適率，成為支撐運量持續創新高的重要基礎。

影片同時傳達台灣高鐵2.0已正式啟動的訊息。台灣高鐵表示，新一代N700ST列車預計於2027年投入營運，目前相關準備工作正密集展開。高鐵2.0不僅是設備更新，更代表營運標準的全面升級，在運量快速成長的同時，仍將安全與責任置於首位，持續秉持「把事情做對、做好、做到位」的核心精神。

台灣高鐵強調，高鐵的安全與穩定運作，並非仰賴單一個人，而是由站務、車務、維修及後勤等團隊，一棒接一棒接力守護所形成的系統工程。這份長期且不張揚的專業投入，是高鐵與社會之間建立信任的重要基石，也是在迎接新世代營運階段前所累積的關鍵能量。

台灣高鐵營運至今已滿19年，累計旅運人次預估將於今年3月突破10億人次，並將於明年迎接營運20周年。面對持續攀升的運量，高鐵表示，將持續強化各項營運與維修作業，確保每一位旅客都能安全、準時抵達目的地。

