股市、房市兩樣情！國安基金進場後 雙北新推案僅8案完銷

股市紅盤創造出充沛的市場資金，常見轉入房地產的可能性，住展雜誌彙整雙北市在去年國安基金進場的4-12月這段時間推出之新案，由建商公布完銷資訊，或是實價紀錄已揭露完整戶數，一共僅8案，對比2024年股市攀2萬點時期在3-7月就快銷19案，落差不言可喻，呈現與股市紅不讓的平行時空。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，像是2024年台股在3月登上當時史上最高的2萬點，房市同步氣勢如虹，一路順暢直到銀行限貸令、央行打房政策冷氣團風暴來襲才停歇，而2025年台股除了在4月份戲劇性暴跌外，其後報復性上漲，當中伴隨史上歷時最久的國安基金護盤，助長漲多跌少態勢，但房市卻不復見跟進，寒流打擊下毫無買氣。

細部觀察逆勢快節奏完銷案，不脫建商品牌、地段新案稀缺、價格相對平實、話題性，以及小宅規劃、戶數不多這些關鍵因素，像是北士科地帶的「達欣文萃」，與上新莊區域的「國泰曦．」顯然具備品牌知名度、住宅熱區特性，加上價碼合理與二、三十坪的主流坪數設計，「達欣文萃」還搭上輝達旋風，傳出佳績其來有自。

「圓山耑宇」、「成華織心画」、「松柏大院」坐落地段穩健又沒有太多新案供給的圓山、石牌與江子翠生活圈，且因為也有改建型態，遂在地主戶以外的銷售戶數不算多，輔以中小坪數的空間，成就快銷佳話。

至於位在大橋頭、溪崑地區、頭前重劃區三處的「伊寧橋寓」、「和岩誼居」，與「大亮攸煦YOSHI」，各自有價格魅力，「伊寧橋寓」因為多是套房產品，壓低總價帶在千萬元以內，儼然打著燈籠找不到的首都新案價碼，不難想見吸引力。

「大亮攸煦YOSHI」則在當地已為單坪均價7字頭行情，保有低一個字頭的優勢；「和岩誼居」雖在蛋白區，但板橋區門牌打出5字頭價位，且皆20多坪物件，突圍熱銷不意外。這幾案的可售戶數均不多，「和岩誼居」僅十多戶，另兩案扣除地主戶只有三、四十戶，輕鬆順銷無懸念。