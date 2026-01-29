快訊

房市會V型反轉？專家曝關鍵「這點若不認清恐面臨嚴峻考驗」

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
2016年房市陷入谷底，隔年房市開始回升，去年2025年房市再陷深谷，今年也會反轉嗎？住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，相較於2016年的經濟疲軟，2025年在AI帶動下，經濟表現搶眼，股市也創新高。

面對2026年AI續行，經濟仍看好，但央行放不放行，將扮演關鍵角色。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出。2025年房價與十年前、2016年房價相比，全台新案平均成交單價翻倍成長，同時五大行庫平均利率亦維持高水準。對受薪階級而言，不僅購屋門檻難如登天，房貸壓力也不可同日而語，在薪資漲幅遠追不上房價與通膨速度的情況下，購屋痛苦指數恐怕將持續攀升。

除價格之外，2025年房市低量與2016年的背景截然不同，後者當年是經濟成長率僅1.51%，房市亦有房地合一稅上路，整體市場進入大幅修正。

但2025年景氣亮眼，房市卻因央行築起高牆而呈現量縮，惟股市高漲熱錢亦在市場上遊走，預料政府仍會持續管控措施，以免管控鬆綁，房市出現報復性反彈。

而對購屋人而言，目前央行打房態勢明確，交易量跌之後，房價盤整期也隨之到來，在這十年難得一遇的時機，市場罕見逐漸往買方市場傾斜。

徐佳馨指出，央行若鬆綁，勢必推升房價，不過在目前新貸戶房貸水準普遍都來到2.5%以上的狀況下，購屋力有限的民眾是否還能維持目前的購屋信心繼續「墊腳購屋」，並不樂觀。

她表示，目前銀行大多不願意給僅繳寬限期的民眾轉貸，若民眾不提早認清，恐怕未來將面臨嚴峻的財務考驗。

2016與2025年各項指標比較。表／住商機構提供
房市 房價 市場

