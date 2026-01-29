台北房市降溫 預售屋戶數跌近5成、型態偏向80戶以下小社區

台北市地政局公布最新全市預售建案申報量，顯示去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數994戶，較上季減少49.65%，顯示市場推案規模放緩。區域分布以內湖區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

另外，北市預售屋契約解約件數較上季增加53.85%；核准換約件數累積達22件；地政局指出，解約是指買方與建商終止已簽訂之預售屋買賣契約，本季全市申報解約共40件，較上季增加53.85%，較去年同期增加21.21%。

至於換約，是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部112年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至民國114年第4季全市累計核准換約共22件，申請理由經統計以「本人或家人重大傷病」為主。

地政局也公布114年第4季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，主要為「不動產開發信託」及「價金信託」，占比分為57.14%及42.86%。

地政局提醒，最常出現錯誤或應注意條文前5名為「房地標示及停車位規格」、「貸款約定」、「通知交屋期限」、「房地出售面積及認定標準」、「開工及取得使用執照期限」。定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。

另外，114年第4季地政局實地查核3案預售建案契約及購屋預約單使用情形，全數查核項目皆符合規定。更多資訊可參閱附件動態季報或至地政局不動產交易安全／預售屋專區關注掌握。