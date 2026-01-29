北市預售案申報量季減27.27％ 推案主流為80戶以下小社區
台北市政府地政局29日公布去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數994戶，較上季減少49.65%，顯示市場推案規模放緩。區域分布以內湖區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。
據統計，全市預售屋契約解約件數較上季增加53.85%；核准換約件數累積達22件。地政局表示，解約是指買方與建商終止已簽訂之預售屋買賣契約，本季全市申報解約共40件，較上季增加53.85%，較去年同期增加21.21%。
換約是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部2023年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至去年第4季全市累計核准換約共22件，申請理由經統計以「本人或家人重大傷病」為主。
檢視去年第4季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，主要為「不動產開發信託」及「價金信託」，占比分為57.14%及42.86%。最常出現錯誤或應注意條文前5名為「房地標示及停車位規格」、「貸款約定」、「通知交屋期限」、「房地出售面積及認定標準」、「開工及取得使用執照期限」。
定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。
