快訊

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產

北市預售案申報量季減27.27％ 推案主流為80戶以下小社區

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

台北市政府地政局29日公布去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數994戶，較上季減少49.65%，顯示市場推案規模放緩。區域分布以內湖區申報案件最多，推案型態以80戶以下小型住宅社區為主流。

據統計，全市預售屋契約解約件數較上季增加53.85%；核准換約件數累積達22件。地政局表示，解約是指買方與建商終止已簽訂之預售屋買賣契約，本季全市申報解約共40件，較上季增加53.85%，較去年同期增加21.21%。

換約是指買方轉讓已簽訂之預售屋買賣契約予第三人，自內政部2023年7月1日規定預售契約有條件換約以來，截至去年第4季全市累計核准換約共22件，申請理由經統計以「本人或家人重大傷病」為主。

檢視去年第4季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，主要為「不動產開發信託」及「價金信託」，占比分為57.14%及42.86%。最常出現錯誤或應注意條文前5名為「房地標示及停車位規格」、「貸款約定」、「通知交屋期限」、「房地出售面積及認定標準」、「開工及取得使用執照期限」。

定型化契約應記載及不得記載事項及常見錯誤態樣，請參閱地政局官網預售屋專區，或利用預售屋智能契約問答-Hi Landy線上即時問答，以保障自身權益。

預售屋 契約

延伸閱讀

北市建管處年前公安聯檢 「太平洋頂好名店城」違規挨罰12萬

金山六三社區延緩老化課程 筋膜滾輪助長輩暖身活絡筋骨

北市春節前抽查大型場所公安 頂好名店城違規罰12萬元

北市公館驚傳瓦斯外洩！ 泰式餐廳老闆搬瓦斯桶「反鎖廁所」癱倒

相關新聞

台北國際電玩展開幕 童子賢：展會有三大亮點

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日南港展覽館1館登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，...

台北房市降溫 預售屋戶數跌近5成、型態偏向80戶以下小社區

台北市地政局公布最新全市預售建案申報量，顯示去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數9...

星星電力今年簽約售電量翻三倍 年售電總量將衝破6億度

泓德能源旗下星星電力公司經營團隊透露，今年在簽下一家大型綠電業售電合約下，台灣售電總額將由去年的2億多度翻三倍，突破6億...

泓德能源周仕昌：以MWX打造能源 Uber 搶占電力自由化新商機

隨著全球電力市場快速走向自由化、分散化與高度波動，泓德能源總經理周仕昌指出，泓德能源正加速從再生能源開發商，轉型為電力系...

高鐵增駕駛模擬機強化訓練 駕駛通過率僅5%

台灣高鐵公司（2633）2026年起，針對列車駕駛的平時訓練推出更精進做法，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增...

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。