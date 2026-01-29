台北國際電玩展開幕 童子賢：展會有三大亮點

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日南港展覽館1館登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰，而本屆展會有三大核心亮點，包含台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，也是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台，最後，今年商務區擴大舉辦，為台灣遊戲展覽開拓廣闊的國際商機。

童子賢致詞表示，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰。跨國廠商與專業遊戲玩家，齊聚台北，攜手再創高峰。

童子賢指出，今年國際廠商參展規模再創新高，TGA展覽匯集了來自26個國家地區的399家參展廠商。有1,800個攤位，展出超過500款遊戲作品。

他說，本屆展會有三大核心亮點。第一，台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，有全球首發新作品發表齊聚TGA：今年最受矚目的焦點莫過於日本任天堂帶來全新主機 Nintendo Switch 2的展示，讓玩家能搶先體驗最新趨勢。

同時，指標性廠商，包含台灣萬代南夢宮娛樂、光榮特庫摩及傑仕登等，也展出多款首度在開放試玩的重磅作品，讓玩家能與全球最新趨勢零距離接軌。

第二，台北國際電玩展也是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台。比日本9月舉辦的東京電玩展，規模更大。2025年東京電玩展有25萬人次參與，2025年的台北電玩展則有37萬人參與。去年吸引43國數千位跨國商務人士來台來訪，使得我們展覽場的上百個商談室幾乎全滿。也為全球遊戲產業交流創造高峰。

童子賢表示，而亞太遊戲高峰會19場次演講座談同樣座無虛席，為產業人士注入最新知識與了解最新產業脈動。這次展覽在 「Indie House」獨立遊戲專區，今年共有23個國家地區、191組團隊參與，展出逾250款作品，規模為歷年之最，其中海外團隊占比超過60%。

第三、今年商務區移師一樓擴大舉辦。本屆展覽共有16國、101家業者參與，除了中華民國本土遊戲大廠，這一次還有「捷克國家館」與「泰國遊戲協會」組團參與，讓商務交流遍佈亞太與全球。

他說，預計兩天展期將促成超過2,000場商務洽談，為台灣遊戲展覽開拓廣闊的國際商機。