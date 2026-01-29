快訊

性侵殺害馬國女大生三度判死！凶嫌更二審逆轉判無期理由曝光

海鯤艦今展開首度潛航 學者：測試順利6月有機會交艦

特斯拉最長壽車系退場！馬斯克：Model S、X正式停產

台北國際電玩展開幕 童子賢：展會有三大亮點

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢。圖／聯合報系資料照片
台北市電腦公會榮譽理事長童子賢。圖／聯合報系資料照片

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日南港展覽館1館登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰，而本屆展會有三大核心亮點，包含台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，也是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台，最後，今年商務區擴大舉辦，為台灣遊戲展覽開拓廣闊的國際商機。

童子賢致詞表示，今年台北國際電玩展參與人數再創高峰。跨國廠商與專業遊戲玩家，齊聚台北，攜手再創高峰。

童子賢指出，今年國際廠商參展規模再創新高，TGA展覽匯集了來自26個國家地區的399家參展廠商。有1,800個攤位，展出超過500款遊戲作品。

他說，本屆展會有三大核心亮點。第一，台北國際電玩展是台灣最具國際規模的遊戲盛會，有全球首發新作品發表齊聚TGA：今年最受矚目的焦點莫過於日本任天堂帶來全新主機 Nintendo Switch 2的展示，讓玩家能搶先體驗最新趨勢。

同時，指標性廠商，包含台灣萬代南夢宮娛樂、光榮特庫摩及傑仕登等，也展出多款首度在開放試玩的重磅作品，讓玩家能與全球最新趨勢零距離接軌。

第二，台北國際電玩展也是亞洲最大規模的獨立遊戲新創舞台。比日本9月舉辦的東京電玩展，規模更大。2025年東京電玩展有25萬人次參與，2025年的台北電玩展則有37萬人參與。去年吸引43國數千位跨國商務人士來台來訪，使得我們展覽場的上百個商談室幾乎全滿。也為全球遊戲產業交流創造高峰。

童子賢表示，而亞太遊戲高峰會19場次演講座談同樣座無虛席，為產業人士注入最新知識與了解最新產業脈動。這次展覽在 「Indie House」獨立遊戲專區，今年共有23個國家地區、191組團隊參與，展出逾250款作品，規模為歷年之最，其中海外團隊占比超過60%。

第三、今年商務區移師一樓擴大舉辦。本屆展覽共有16國、101家業者參與，除了中華民國本土遊戲大廠，這一次還有「捷克國家館」與「泰國遊戲協會」組團參與，讓商務交流遍佈亞太與全球。

他說，預計兩天展期將促成超過2,000場商務洽談，為台灣遊戲展覽開拓廣闊的國際商機。

東京電玩展 台北 童子賢 電玩展

延伸閱讀

和碩老將出馬！AI伺服器、車用電子拚千億投資ASIC新創Rebellions

台灣要認份走向核綠共存！童子賢喊冷氣該開就開 它們才須減碳...看地緣政治

童子賢：墨國高關稅 政策矛盾

企業迎合川普赴美設廠 童子賢揭1潛在風險「只能不硬幹」

相關新聞

台北國際電玩展開幕 童子賢：展會有三大亮點

2026台北國際電玩展（Taipei Game Show）29日南港展覽館1館登場，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢指出，...

台北房市降溫 預售屋戶數跌近5成、型態偏向80戶以下小社區

台北市地政局公布最新全市預售建案申報量，顯示去年第4季全市預售建案申報備查共16案，較上季減少27.27%，申報總戶數9...

星星電力今年簽約售電量翻三倍 年售電總量將衝破6億度

泓德能源旗下星星電力公司經營團隊透露，今年在簽下一家大型綠電業售電合約下，台灣售電總額將由去年的2億多度翻三倍，突破6億...

泓德能源周仕昌：以MWX打造能源 Uber 搶占電力自由化新商機

隨著全球電力市場快速走向自由化、分散化與高度波動，泓德能源總經理周仕昌指出，泓德能源正加速從再生能源開發商，轉型為電力系...

高鐵增駕駛模擬機強化訓練 駕駛通過率僅5%

台灣高鐵公司（2633）2026年起，針對列車駕駛的平時訓練推出更精進做法，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增...

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。