星星電力今年簽約售電量翻三倍 年售電總量將衝破6億度

泓德能源旗下星星電力公司經營團隊透露，今年在簽下一家大型綠電業售電合約下，台灣售電總額將由去年的2億多度翻三倍，突破6億度，成為國內最大售電商。星星電力也成為泓德能源旗下小金雞，公司初步結算去年每股純益寫下4.8元歷史新高佳績，在海內外售電業同步翻升下，今年每股有挑戰一個股本的實力。

星星電力去年5月31日合併集團另一子公司星佑能源，在兩家公司策略性合併後，星星電力將結合雙方專業能量，發展以電力交易服務與能源資源聚合（Aggregator）為核心的創新型態業務，布局虛擬電廠（VPP）與需量反應（DR）市場，協助客戶整合儲能與綠電資源，提升能源自主性並創造額外收益。同時，透過整合集團內部資源，泓德能源亦將進一步強化電力交易、儲能應用及智慧能源管理等關鍵業務，不僅為既有的綠電銷售與儲能服務創造更高附加價值，更將深化在日本、澳洲等電力市場的全球布局。

星星電力稍早宣布與日本主要售電商中部電力Miraiz（中部電力ミライズ株式会社）完成簽約，透過儲能資產強化尖峰時段電價避險能力的合作計畫。星星電力將提供以擴大至300MW儲能容量為目標的電力保險解決方案，協助中部電力Miraiz提升尖峰供電穩定性並降低價格波動風險。本案是星星電力首度在海外落地的電力保險產品，代表切入日本電力市場核心價值鏈。

中部電力Miraiz為中部電力集團的電氣與瓦斯零售公司，是日本前三大售電業者之一，服務以日本中部地區為主的多元電力需求。該區為日本汽車與重工業的核心重鎮，聚集大量製造與出口導向型企業，為全國用電密度最高、對電價波動最為敏感的區域之一。

星星電力提出以擴大至300MW儲能容量為目標的尖峰電價避險方案，結合即時充放電調度與價格預測機制，在預期電價飆升時段執行對沖操作，有效協助中部電力Miraiz降低現貨採購成本波動。同時，星星電力亦可透過合約機制部分鎖定儲能收益，達成資產運營風險的平衡。

本案並是星星電力首次於日本推出電力保險解決方案，也獲得當地大型電力企業採用，驗證星星電力整合資產操作、價格模型與交易執行的市場服務能力。星星電力將持續推動儲能資產參與五大電力市場，擴展亞太市場布局，並深化自有平台Star Trade的整合應用，打造具規模化與可複製性的儲能商業模式。