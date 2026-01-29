泓德能源周仕昌：以MWX打造能源 Uber 搶占電力自由化新商機

隨著全球電力市場快速走向自由化、分散化與高度波動，泓德能源總經理周仕昌指出，泓德能源正加速從再生能源開發商，轉型為電力系統與交易平台公司。他強調，未來電力不再只是「發多少電」，而是如何即時調度、管理風險與平衡供需，泓德的目標是打造「能源界的 Uber」。

他並透露，儘管國內綠電市場開發氣氛不佳，但泓德能源今年將藉由海外布局包括日本、澳洲及東南亞等地綠電開發、儲能及電力容量交易市場，締造營收新高峰。他有信心今年營收將比去年翻倍成長，去年獲利比原預期減少的，今年也將加倍奉還。泓德去年營收87.8億元，法人預估，營收可望衝破160億元，獲利挑戰超過一個股本。

泓德能源為何能藉由電力容量市場獲取利益？周仕昌以英國一家電力交易系統公司為例指出，該公司專注於即時電力交易與調度平台，獲英國政府投資，估值已接近新台幣3000億元，本質上就是將Uber的即時配對邏輯，應用到電力市場。「Uber 解決的是人與車的即時匹配，電力市場解決的，則是用電需求與發電資源的即時匹配，難度更高。」

他指出，過去台灣僅有少數大型電廠供應全台用電，如今隨著獨立電廠（ IPP）、再生能源與儲能大量進場，供給端高度分散，且受天氣影響劇烈，電力已從單純的發電問題，轉為系統整合與風險管理問題。以台灣一年約1.5兆元的電費規模來看，價值將不只存在於發電端，而是存在於交易、調度與避險系統。

泓德透過轉投資MWX，打造的MWX系統，正是這樣的核心平台。周仕昌形容，MWX 是「電力世界的 ERP」，可即時整合天氣、負載、發電、儲能與市場價格資訊，協助電力業者與工商用戶進行策略判斷與交易執行。該系統已與國際夥伴合作，在美國打入多家電力公司，但在台灣、日本與澳洲等市場，則因泓德掌握在地電力資源與客戶，具備明顯優勢。

他指出，MWX 的應用將從表前資源擴展至表後市場，讓工商大用戶能掌握最佳購電時點、進行即時避險，複雜的電力交易與調度可交由系統代管，降低風險並提升效率。

面對未來電力市場，泓德能源提出四項策略。第一，持續擴大容量開發，掌握有限且共用的電力容量資源；第二，朝亞洲最大電力批發商邁進，透過調度與平衡能力創造價值；第三，因應地緣政治與供應鏈重組，建立國際聯盟並評估併購，推動「Made in Taiwan」能源與系統輸出；第四，打造國際化資金平台，讓台灣成功經驗成為國際資本可參與的能源資產。