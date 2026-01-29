高鐵增駕駛模擬機強化訓練 駕駛通過率僅5%

台灣高鐵公司（2633）2026年起，針對列車駕駛的平時訓練推出更精進做法，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增設「駕駛自學型模擬機」，讓列車駕駛可以在運轉中心等待出勤的空檔，利用模擬機自主訓練、透過每年新增的32次練習（每季8次），持續提升專業技能，進而更能因應突發狀況，確保營運及旅客的安全。

台灣高鐵首度對外展示駕駛自學模擬機，內建27套情境，考驗應變力。高鐵目前駕駛約200名，入職門檻極高，須經筆試、維也納測驗、內部訓練、體檢，合格率僅約5%。

台灣高鐵全新「駕駛自學型模擬機」，採本土設計製造，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求100%量身設計製造，高鐵公司希望，透過人才永續的理念，持續提升駕駛職能，讓旅客安心搭乘。

台灣高鐵指出，駕駛自學型模擬機特色，包括內建27套情境劇本，考驗駕駛應變力、內建16項重大/常見之列車故障劇本以及11項緊急應變事件（例如：空飄物纏繞電車線、異物入侵軌道、電力中斷…等），搭配電腦自動評分功能，可讓駕駛獨自操作練習並立即紀錄/檢視成績。

依照高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含：6次劇本練習及3次檢定。過往駕駛都必須利用勤務空檔前往桃園運務大樓完成訓練，自學型模擬機進駐三個運轉中心後，每位駕駛可就近完成每季8次、年度32次的新增自學練習，提升應變力及SOP操作程序。

台灣高鐵表示，自2023年起與中科院開始規劃設計，採用1:1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，更配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實的操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效。

根據高鐵規定，在成為高鐵駕駛之前，需經內部訓練約8個月、至少1,174小時，並分為兩階段，前4個月於桃園運務中心學科訓練（規章、軌道、電力、號誌及模擬機演練）；通過學科考試後，至各區運轉中心進行4個月實車操作，包括故障排除與緊急事件處理，最終通過交通部駕駛證照考試後，才可正式上線。

另外，台灣高鐵列車組員包括駕駛、列車長及服勤員，截至2025年底總計768人，分屬北區、中區及南區3個運轉中心，負責組員報到與管理，並規劃完善的工作與休息空間，高鐵也持續強化運轉中心設施，其中南區運轉中心在今年1月全新完工，可容納約150位組員休息，空間規劃用餐區（提供免費團膳、早餐、宵夜、下午茶）、沙發區，配備按摩椅、可平躺的躺椅及貼心出勤提醒服務，並設簡報室與公用電腦區。