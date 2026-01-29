快訊

哥倫比亞失聯飛機證實墜毀 機上15人全罹難…包括當地1名議員

剴剴案劉彩萱二審不會判死原因曝 律師批自由意志虐死童不夠泯滅人性？

高鐵增駕駛模擬機強化訓練 駕駛通過率僅5%

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵全新「駕駛自學型模擬機」，採本土設計製造，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求100%量身設計製造。（余弦妙攝）
台灣高鐵全新「駕駛自學型模擬機」，採本土設計製造，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求100%量身設計製造。（余弦妙攝）

台灣高鐵公司（2633）2026年起，針對列車駕駛的平時訓練推出更精進做法，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增設「駕駛自學型模擬機」，讓列車駕駛可以在運轉中心等待出勤的空檔，利用模擬機自主訓練、透過每年新增的32次練習（每季8次），持續提升專業技能，進而更能因應突發狀況，確保營運及旅客的安全。

台灣高鐵首度對外展示駕駛自學模擬機，內建27套情境，考驗應變力。高鐵目前駕駛約200名，入職門檻極高，須經筆試、維也納測驗、內部訓練、體檢，合格率僅約5%。

台灣高鐵全新「駕駛自學型模擬機」，採本土設計製造，由中科院依照台灣高鐵累積近20年的訓練與運轉經驗，以及對營運安全的要求100%量身設計製造，高鐵公司希望，透過人才永續的理念，持續提升駕駛職能，讓旅客安心搭乘。

台灣高鐵指出，駕駛自學型模擬機特色，包括內建27套情境劇本，考驗駕駛應變力、內建16項重大/常見之列車故障劇本以及11項緊急應變事件（例如：空飄物纏繞電車線、異物入侵軌道、電力中斷…等），搭配電腦自動評分功能，可讓駕駛獨自操作練習並立即紀錄/檢視成績。

依照高鐵列車駕駛的訓練規定，除定期複訓外，每年需完成9次模擬機訓練，包含：6次劇本練習及3次檢定。過往駕駛都必須利用勤務空檔前往桃園運務大樓完成訓練，自學型模擬機進駐三個運轉中心後，每位駕駛可就近完成每季8次、年度32次的新增自學練習，提升應變力及SOP操作程序。

台灣高鐵表示，自2023年起與中科院開始規劃設計，採用1:1仿造高鐵700T列車駕駛介面，自學桌台上設有行車電腦及擬真手把，更配備49吋大型曲面觸控螢幕，以最真實的操作手感，連結訓練與實務，增強駕駛學習記憶與訓練成效。

根據高鐵規定，在成為高鐵駕駛之前，需經內部訓練約8個月、至少1,174小時，並分為兩階段，前4個月於桃園運務中心學科訓練（規章、軌道、電力、號誌及模擬機演練）；通過學科考試後，至各區運轉中心進行4個月實車操作，包括故障排除與緊急事件處理，最終通過交通部駕駛證照考試後，才可正式上線。

另外，台灣高鐵列車組員包括駕駛、列車長及服勤員，截至2025年底總計768人，分屬北區、中區及南區3個運轉中心，負責組員報到與管理，並規劃完善的工作與休息空間，高鐵也持續強化運轉中心設施，其中南區運轉中心在今年1月全新完工，可容納約150位組員休息，空間規劃用餐區（提供免費團膳、早餐、宵夜、下午茶）、沙發區，配備按摩椅、可平躺的躺椅及貼心出勤提醒服務，並設簡報室與公用電腦區。

自學 高鐵

延伸閱讀

新車下半年抵台 高鐵尖峰運能 看增50%

高鐵延伸宜蘭案賀陳旦率民團下辯論戰帖 陳世凱：專業評估不需質疑

台灣高鐵新車「N700ST」新家今上梁 未來尖峰運能目標盼達50％

迎接高鐵12組全新列車 高雄左營第二車輛檢修廠斥51億擴建今上梁

相關新聞

高鐵增駕駛模擬機強化訓練 駕駛通過率僅5%

台灣高鐵公司（2633）2026年起，針對列車駕駛的平時訓練推出更精進做法，在北、中、南三個運轉中心以及桃園運務大樓，增...

三商家購砸1.25億收購OK超商！中小通路結盟搶市占？差異化是決勝點

三商家購和來來超商的交易，不只是一樁收購案，更是零售業「大者恆大」趨勢下的求生之戰。美廉社能否將差異化成功模式複製到OK超商？雙品牌經營如何發揮綜效？市場密切關注。

量販四雄動員搶年節商機 全聯、愛買推出多款年菜

量販四雄搶攻年節千億商機，隨著農曆年節將近，今年更迎來近五年來最長的連續假期，量販通路年貨年菜採購大比拚，業績有望迎來大...

新車下半年抵台 高鐵尖峰運能 看增50%

台灣高鐵公司運量再度刷新紀錄，去年首度突破8,000萬人次，達8,207萬人次，年增4.9%，去年12月單月運量740....

零售業福袋大戰 白熱化

隨著農曆春節腳步臨近，全台零售業的「福袋大戰」已正式進入白熱化階段。為了在開春之際搶下好采頭，從連鎖量販到各大百貨龍頭，...

兩岸靚人物／壁仞科技董事長張文組跨界思維 組夢幻團隊

大陸AI晶片業者壁仞科技2026年開年首日在香港上市，股價大漲75%，壁仞科技董事長張文身價水漲船高，曾在華爾街的工作經...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。