新車下半年抵台 高鐵尖峰運能 看增50%

經濟日報／ 記者余弦妙／台北報導

台灣高鐵公司（2633）運量再度刷新紀錄，去年首度突破8,000萬人次，達8,207萬人次，年增4.9%，去年12月單月運量740.8萬人次更創下通車來新高。

高鐵通車營運滿19年，累計旅運量已超過9.8億人次，依目前日均運量推估，最快今年3月可突破10億人次。史哲直言，高鐵目前「最怕的不是沒人搭，而是一票難求」。

對此，董事長史哲指出，隨新世代列車今年下半年起陸續抵台，運能將分兩階段提升，未來整體車隊將可達50列，尖峰運能將可提升25%，願景預計尖峰運能可增加50%。

台灣高鐵通車營運已滿19年，迄今累計旅運超過9.8億人次，且運量不斷攀升創新高。史哲表示，未來12組N700ST列車全數投入後，將分兩階段提升運能。第一階段在尖峰時段把運能由目前約25%提高至50%；第二階段則依原始系統設計容量推進，目前已自2月2日起增開跳過台中的直達車。

未來也將在桃園、新竹等高運量區段，規劃「18分鐘一班」的高密度班次，以提升服務彈性並促進區域均衡發展。

高鐵公司指出，董事會於2023年通過新增列車採購案，參考日本最新N700S車型，量身打造12組N700ST列車。首組新車預計今年7月於日本出廠、8月運抵台灣，2027年下半年起陸續投入營運。

