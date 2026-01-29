聽新聞
零售業福袋大戰 白熱化

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

隨著農曆春節腳步臨近，全台零售業的「福袋大戰」已正式進入白熱化階段。為了在開春之際搶下好采頭，從連鎖量販到各大百貨龍頭，紛紛祭出豪華車款、保值金條及高額禮券等大獎。

全聯、大全聯大年初一實體門市限量開賣，總數約7萬個，挑戰通路大獎最高中獎率，全聯指出，今年特別主打福袋的稀缺性，讓頭獎中獎率提高至去年的1.6倍，挑戰通路界最高中獎機率。

此次全聯分別推出600元「福袋」與900元「福箱」兩種選擇，最大獎更一次祭出兩台豪華名車，預估福袋完銷業績將突破4,500萬元，並將同步拉動春節大檔業績成長超過一成。

家樂福則鎖定小資族與實惠需求，推出每袋售價僅198元的年限量福袋，總數約1.5萬個。

家樂福表示，為了提供顧客新年馬上有獎好兆頭，今年刮刮卡張張都能刮中獎項，其中顧客最關注的今年大獎內容，家樂福端出總價值超過230萬七項大獎，今年最大獎別於以往，將送出可保值還能增值的價值「88萬馬年金條」。

