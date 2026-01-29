量販四雄動員搶年節商機 全聯、愛買推出多款年菜

量販四雄搶攻年節千億商機，隨著農曆年節將近，今年更迎來近五年來最長的連續假期，量販通路年貨年菜採購大比拚，業績有望迎來大爆發。

業者指出，春節檔期為量販年度最大檔，整檔營收占比約占全年15%，尤其今年春節落在2月中旬之後，較往年更晚到來，民眾準備年菜與年貨的時間更加充裕，九天連假使全家團聚時間拉長，帶動年節採買需求明顯升溫。

全聯、大全聯今年一口氣推出293款年菜、再瞄準補貨潮推出「黃金年貨日」，預估春節檔期業績年增一成；家樂福今年推出史上最多、逾200道年菜，年貨檔期端出超過2.5億元回饋金、四波滿額享9折現金券，預估成長兩成；美式賣場好市多推出逾百種禮盒，尤以低價水果禮盒搶市；愛買推出120款年菜套餐與單品，包括25款量販店獨家限量販售。

全聯今年推出293款年菜組合，大全聯也同步祭出近百款現貨冷凍年菜與年菜組合，全聯觀察，年菜套組類型占據多數，顯見一次備齊、免煩惱的團圓桌菜組合仍是消費者首選，也反映出便利性與份量感兼具的年菜最受青睞，預估年菜預購整檔業績相較去年可望成長一成。

另外針對年節補貨潮，全聯、大全聯同步推出「黃金年貨日」，指定日期卡友單筆消費每滿1,000元，贈800限時福利點，整體最高享11%優惠。

家樂福即日起至2月24日推出為期超過一個月的新春檔期優惠活動，集結量販、超市、線上購物與家速配，全通路動員，讓民眾一次備齊年菜、年貨與新年所需，更撒超過2.5億元回饋金，預估檔期業績成長兩成，挹注首季營運動能。

家樂福今年推出超過200多道年菜，包含米其林必比登推薦餐廳以及台灣名店等超過60道招牌年菜套餐組，整體規模宏大，數量是近年來最多。

美式賣場好市多表示，今年各項過年禮盒熱賣，推出水果、食品、健康補品、生活用品、年菜等百餘種選擇，此次強打水果禮盒，主打價格親民、品質穩定，包括紐西蘭空運櫻桃、日本蘋果禮盒、總統梨、韓國梨等，一盒只要999元到1,499元。

愛買年菜預購即日起至2月4日，今年推出120款年菜套餐與單品，包括25款量販店獨家限量販售。