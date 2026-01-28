兩岸靚人物／壁仞科技董事長張文組跨界思維 組夢幻團隊

經濟日報／ 林茂仁
壁仞科技董事長張文組建了一支涵蓋晶片設計、雲端運算、平行計算等領域的「夢幻團隊」。 （網路照片）
大陸AI晶片業者壁仞科技2026年開年首日在香港上市，股價大漲75%，壁仞科技董事長張文身價水漲船高，曾在華爾街的工作經驗，讓他有資本狂人的稱號，快速募集資金及人才，成功打造港股圖形處理器（GPU）第一股。

資本狂人 快速募資

張文出生於上海，畢業於合肥工業大學電機工程系，後來他去哈佛大學深造，拿到法學博士學位，還順便在哥倫比亞大學商學院拿了企管碩士（MBA），畢業後，張文在華爾街工作十年，做過全球知名律師事務所Kirkland & Ellis LLP的律師，參與了多起大型併購案，總額超過150億美元。

張文思考創業之際，因緣際會下，中芯國際創辦人張汝京在2011年邀請張文出任映瑞光電科技CEO，做LED晶片，這是他首次踏入科技產業。

2018年，張文加入AI大模型業者商湯科技出任總裁，主導商湯科技的「航空母艦」式擴張，一年內就募資三輪高達20億美元，被外界稱為資本狂人。

2019年5月，美國切斷先進晶片供應給華為。張文敏銳捕捉到這一歷史性機遇，他說：「中國GPU市場90%依賴進口，但AI晶片的架構創新與資料優勢，給了我們彎道超車的機會。」 2019年9月，他創立壁仞科技，目標直指大陸國產高端通用GPU晶片。

但問題來了，張文最初連一名GPU專家都不認識，僅憑五頁PPT便開啟創業征程。但啟明創投合夥人周志峰回憶說：「張文對趨勢的判斷、對市場需求的捕捉，以及組建頂級團隊的能力，讓我們篤定投資。」 2019年9月至2021年3月，壁仞科技完成多輪募資，總額人民幣47億元，創下大陸晶片創業公司募資紀錄。

人力布局 眼光精準

融資成功的核心在於張文對「人」的精準布局。他找來AMD（超微）全球副總裁李新榮擔任聯席CEO、前華為海思的GPU負責人洪洲出任技術長、高通GPU團隊負責人焦萬國及輝達前上海總經理楊超源等人，組建一支涵蓋晶片設計、雲端運算、平行計算等領域的「夢幻團隊」。

張文持股壁仞科技7.7%，但堅持只拿1元薪水，將個人利益與公司使命綁定。他說：「中國芯不是一個人的戰鬥，而是整個行業的責任。」 這種使命感吸引大量志同道合者加入。

李新榮說，張文不懂技術，但懂如何讓技術落地，他創造讓頂尖人才願意放棄高薪、共同創業的文化， 這種文化被概括為壁仞精神——跨界融合、無欲則剛，源自禁鴉片的清朝湖廣總督林則徐「壁立千仞」的堅韌品格。

張文認為，偉大公司必須創新而非跟隨。他提出「跨界者優勢」理論，天才在單一領域突破，而跨界者能用打破思維重新定義產業。張文推行「五湖四海文化融合」，鼓勵團隊從不同背景中汲取靈感。他強調，創業公司文化不是複製大廠，而是創造屬於壁仞科技的價值觀—對失敗的寬容，對長期主義的堅持。

科技 晶片 GPU

