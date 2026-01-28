賴正鎰：台中房市退燒未降溫 預估股市資金獲利潮將轉進房市

全國商總榮譽理事長、鄉林集團（5531）董事長賴正鎰28日表示，在多空交戰下，2026年全台房市總推案量預估將年減約6%，落在1.9兆至2兆元之間。其中，雙北因土地稀缺，將呈現「量縮、價微揚」，房價仍有2%至3%的漲幅支撐。

其他都會區則呈現「量縮、價平」的盤整格局，開發商也祭出「不購地、少推案、建照展期」三大策略因應。不過，台中由於具備「台積電（2330）擴廠」與「人口紅利」雙引擎，房市最被各界看好。

賴正鎰28日在中部房地產年度記者會指出，儘管國際局勢動盪，但台灣靠AI產業鏈的關鍵地位，出口經濟帶動股市。藉由科技業創造的龐大財富與股市獲利，將會是支撐台灣房市「退燒不降溫」的最強底氣。

賴正鎰認為，受限於央行限貸令與營建成本高漲，開發商策略已出現根本性轉變，「棄蛋白、保蛋黃」，擁有捷運優勢與危老重建題材，將成為開發商與換屋族鎖定的新戰場。

賴正鎰說，美國總統川普強勢主導國際秩序與金融政策，以「一個人的武林」之姿，祭出對等關稅，介入地緣政治，主導俄烏與以哈停火協議，改寫二戰後的國際運作規則，迫使全球供應鏈加速重組。

而輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與台積電領軍AI供應鏈，讓台灣受惠AI產業蓬勃發展，出口貿易創新高，帶動台股衝上3萬點，2025年GDP成長率預估達7.3%，2026年人均所得更將突破4萬美元，超越日、韓。

全台房市盤整一年多，賴正鎰仍持續看好台中。他拿出最新數據指出，開發商都樂見房市回歸正常交易，現在僅剩換屋置產與首購的剛需族群；加上台中正上演一場「人口與產業的雙重磁吸效應」，他相信台中仍保有抗跌韌性。

賴正鎰分析，六都家戶數統計資料，新北市因腹地廣大，2025年增加6.9萬戶居冠，但台中緊追在後，一年內從110.8萬戶成長至116.8萬戶、狂增6萬多戶，遠甩高雄、桃園等城市。

且台中家戶購屋比仍維持在3.6%，僅次於桃園的4.1%，高於雙北與台南、高雄。這意味著每100戶台中家庭，就有3.6戶在2025年進場買房，顯見台中房市「退燒但未降溫」，中台灣就業機會與生活環境，對年輕族群與外來人口具有強大吸引力。

根據台中市不動產開發公會統計，台中2021年推案總量原本還在3,300億元，從2022年推案總量4,502億元，2023年增為4.825.3億元，2024年更暴增到5,796.2億元、年增20%。主要因為近年來台中房價飆漲一倍，單價拉高造成總推案量暴增。

但央行2024年9月底第七波信用管制後，房市急速冷卻，房價不再高漲，2025年總量降為4,176.8億元，年減27.9%，推案戶數從3萬戶減為1.8萬戶，回到2022年前的推案量，甚至推案戶數為近七年來新低。

賴正鎰指出，台中具四大優勢，讓他仍看好台中房地產市場的體質依然穩健。首先是交通與核心建設兌現，鞏固水湳與北屯霸主地位；其次為百貨娛樂雙引擎驅動，引爆14期與烏日區補漲動能。第三有台積電與捷運藍線加持，海線房市剛需強勁。

第四為人口結構改變與投資策略關係緊密。台中市去年從外縣市遷入1.5萬人，設籍總人數年增7,854人，逼近287萬人，「家戶數」也暴增6萬戶，僅次於新北市的6.9萬人。

戶數增長顯著，顯示年輕人買房分戶，與少子化的「小家庭與單身化」趨勢確立，市場主力產品全面轉向兩房與小三房。

他分析，2026年將一改過去幾年重劃區遍地開花的榮景，取而代之的是成熟市區的危老重建與都更。對換屋族而言，現有生活機能完善、交通便利的市中心，將是資產保值的首選。