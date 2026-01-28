鄉林萬華與新莊兩大都更案 今年第2季及第3季公開總銷合計逾110億元

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰28日表示，都更案將是今年鄉林推案的主力；期待已久的萬華與新莊都更預售案，將在今年第2季及第3季接棒推出，總銷合計達117億元；在土地開發方面，台中鎖定13期及市區蛋黃區，預計購入5塊土地。

賴正鎰指出，鄉林去年銷售的台北中山區「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」及北投「鄉林靜岡」三個預售案都已接近完消，顯見銷售動能持續、剛需市場仍在，房價也未受影響，只是成交速度變慢些，看淡不淡。

其中，雲林「鄉林雲峰」去年底已完銷；北投「鄉林靜岡」銷售八成五；台北市中山區新松町新城計畫首案「鄉林中山賦」已蓋到八樓，即將完工，可望在今年底或明年上半年陸續認列入帳。

至於今年推案計畫，萬華都更案接待中心已設計完成，預計第2季進場，規劃26至70坪、2至4房，可分回銷售戶數123戶，總銷約65億元。新莊都更合建案第3季進場，以27至33坪、2至3房為主力產品，可分回100戶，總銷52億元。

大陸投資方面，賴正鎰說，大陸這兩年實施QE貨幣寬鬆政策後，接著「十五五」規劃，貨幣政策延續適度寬鬆基調，在房地產市場仍持續平穩，信貸需求已在2025年反彈、餘屋庫存也從低位元拉升，加速去化庫存量，房市會快速回穩。

鄉林在成都市R4與R6住宅地塊與C1、C2商業地塊，位於北三環與天府大道北延線路的交叉路口，屬於核心蛋黃區，R4+R6住宅總銷逾新台幣200億元，對集團營收有極大助益，將伺機開賣。