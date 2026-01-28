快訊

國造潛艦海鯤艦明天下水潛航 台船稱整體進度未落後

龐大艦隊進逼！川普揚言若伊朗不放棄核武 下次襲擊將更慘烈

人物側寫／民進黨第1代南霸天 當年「蔡賴之爭」陳菊表態成重要分水嶺

鄉林萬華與新莊兩大都更案 今年第2季及第3季公開總銷合計逾110億元

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林萬華與新莊兩大都更案將於今年第2季及第3季公開，總銷合計逾110億元。記者宋健生／攝影
鄉林集團董事長賴正鎰表示，鄉林萬華與新莊兩大都更案將於今年第2季及第3季公開，總銷合計逾110億元。記者宋健生／攝影

鄉林（5531）集團董事長賴正鎰28日表示，都更案將是今年鄉林推案的主力；期待已久的萬華與新莊都更預售案，將在今年第2季及第3季接棒推出，總銷合計達117億元；在土地開發方面，台中鎖定13期及市區蛋黃區，預計購入5塊土地。

賴正鎰指出，鄉林去年銷售的台北中山區「鄉林中山賦」、雲林「鄉林雲峰」及北投「鄉林靜岡」三個預售案都已接近完消，顯見銷售動能持續、剛需市場仍在，房價也未受影響，只是成交速度變慢些，看淡不淡。

其中，雲林「鄉林雲峰」去年底已完銷；北投「鄉林靜岡」銷售八成五；台北市中山區新松町新城計畫首案「鄉林中山賦」已蓋到八樓，即將完工，可望在今年底或明年上半年陸續認列入帳。

至於今年推案計畫，萬華都更案接待中心已設計完成，預計第2季進場，規劃26至70坪、2至4房，可分回銷售戶數123戶，總銷約65億元。新莊都更合建案第3季進場，以27至33坪、2至3房為主力產品，可分回100戶，總銷52億元。

大陸投資方面，賴正鎰說，大陸這兩年實施QE貨幣寬鬆政策後，接著「十五五」規劃，貨幣政策延續適度寬鬆基調，在房地產市場仍持續平穩，信貸需求已在2025年反彈、餘屋庫存也從低位元拉升，加速去化庫存量，房市會快速回穩。

鄉林在成都市R4與R6住宅地塊與C1、C2商業地塊，位於北三環與天府大道北延線路的交叉路口，屬於核心蛋黃區，R4+R6住宅總銷逾新台幣200億元，對集團營收有極大助益，將伺機開賣。

鄉林 都更

延伸閱讀

大漢橋、新海橋夜間局部銑鋪 養工處籲春節前留意改道

北市中正萬華選情多變 藍、綠兩黨各有挑戰

新北新莊北側知識產業園區轉運站BOT案 119年完工

當中正萬華母雞 鍾小平率新人賣菜 曝這原因出線時程晚

相關新聞

小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

裕隆集團前董事長嚴凱泰於2018年病逝，其遺孀嚴陳莉蓮與子女的動向向來低調。近日，長女Michelle疑似公開個人社群帳號…

台北捷運橘線人氣曝 這幾站還有4字頭

台北捷運中和新蘆線行經雙北地區多個核心與人口密集行政區，成為許多購屋族優先尋覓購屋處的捷運線路。永慶房產集團統計2025...

全台新案30天銷售率低至6.38％ 國建：長期將導致賣壓升高

國泰建設（2501）28日發布2025年第4季國泰房地產報告，全國可能成交價每坪58.08萬元，季增0.81％，與上季比...

新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是...

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，...

嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。