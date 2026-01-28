超商雙雄搶食「金蛋商機」

超商雙雄強攻「蛋商機」，統一超（2912）、全家一年銷量各逾上億顆，為拉動客單價，加上看好蛋白質補充需求升高，兩大超商同步擴大蛋品線布局。全家推出冷藏即食「日式溏心蛋」，7-ELEVEN則以半熟蛋、動福滷蛋與水煮蛋強化產品深度，推動蛋品朝高值化發展，成為2026年熟食業績成長的關鍵項目。

全家昨（28）日宣布在熟食區推出全新「日式溏心蛋」，主打免剝殼、免拆袋及冷藏爆汁口感，採0～7度智慧冷藏保鮮鍋技術保留蛋黃濕潤度，以專屬網狀湯勺即可「用撈的」輕鬆取食，單顆25元，首波先在特定門市進行測試，後續將擴大至200店販售。

7-ELEVEN亦持續強化「蛋白質即食化」策略，去年開始導入多樣蛋商品，包括半熟蛋、水煮蛋、溏心蛋、滷蛋白丁與動福滷蛋，每年蛋商品銷售量可達上億顆，為熱食區最重要的「小金蛋」。其中「半熟蛋」話題度最高，7-ELEVEN導入日本技術推出可微波的半熟蛋，並延伸至飯糰、義大利麵等獨家商品；另以生食級雞蛋製作的半熟溫泉蛋亦受到高接受度。

為搶攻懶人經濟與健康飲食需求，7-ELEVEN自2025年起導入免剝殼蛋品，推出「動福滷蛋」及「黃金水煮蛋」等新商品。動福滷蛋於2025年4月正式上市，前期在少數門市試賣，目前已擴大至約600家門市販售。黃金水煮蛋則自2025年底起於特定門市限店販售，強調減少調味、適合銀髮與兒童族群。