小女孩變身標緻美人！國產車大廠千金被神出「質感生活曝光」 網眼尖揪一點

聯合新聞網／ 綜合報導
裕隆集團前董事長嚴凱泰的長女Michelle疑似公開個人社群帳號，她的生活與近照也在社群上引起廣泛討論。圖／AI生成
裕隆集團前董事長嚴凱泰的長女Michelle疑似公開個人社群帳號，她的生活與近照也在社群上引起廣泛討論。圖／AI生成

裕隆集團前董事長嚴凱泰於2018年病逝，其遺孀嚴陳莉蓮與子女的動向向來低調。近日，長女Michelle疑似公開個人社群帳號，也讓這位國產車大廠千金的生活與近照在社群上引起廣泛討論。

有網友在Threads分享Michelle的IG帳號，並感嘆其生活質感，羨慕直呼：「好扯，下輩子我也要當豪門千金」。從Michelle公開的照片可見，2005年出生的她如今約21歲，氣質清純脫俗、身形纖細，與過往大眾印象中的小女孩形象大相徑庭，已成為亭亭玉立的標緻美人。此外，網友也發現其分享的座駕品牌與自家企業不同，意外成為討論話題。

該則貼文發布後迅速發酵，吸引逾200萬次瀏覽。對此，Michelle本人也在留言區現身，貼上表示驚訝的GIF貼圖親自回應。

回顧2019年舉辦嚴凱泰追思會時，年僅13歲的Michelle曾上台朗讀寫給父親的一封信。信中流露出父女情深，以及失去父親時的慌亂與傷心，她當時更感性許下約定，表示等自己長大領到駕照後，「會開著你的車去看你」。

Michelle本人也在留言區現身，貼上表示驚訝的GIF貼圖親自回應。圖／截自Threads
Michelle本人也在留言區現身，貼上表示驚訝的GIF貼圖親自回應。圖／截自Threads

嚴凱泰 國產車

