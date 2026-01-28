奧丁丁與香港SFC持牌機構結盟 共推美國與亞洲穩定幣跨境結算

快訊

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
奧丁丁 (OWLS) 與香港 SFC 持牌機構「裕承環球市場」結盟共推美國與亞洲穩定幣跨境結算，目標實現「同日結算」藍圖。圖／奧丁丁提供
奧丁丁集團母公司OBOOK Holdings Inc.今（28）日宣布，與香港證監會（SFC）持牌金融機構裕承環球市場（AGML）簽署戰略合作協議，計畫整合奧丁丁的OwlPay支付產品線與AGML深厚金融底蘊，共同開發機構級「數位資產出入金」與「跨幣別支付」服務。此次結盟結合奧丁丁在美國的支付網絡與AGML在亞洲的資金結算和託管實力，期望打通美洲到亞太區與G7市場間的高支付需求資金通路，為全球企業解決跨境支付效率痛點。

在業務覆蓋面上，這項結盟預計將大幅擴充潛在市場版圖，計畫支援超過30種在地貨幣的即時結算，鎖定全球貿易最活絡的關鍵交易走廊，這包含傳統金融難以攻克的大中華區（港幣、離岸人民幣）、成長迅猛的東南亞市場（新加坡幣、泰銖、菲律賓披索），以及主流的G7經濟體（美元、日圓、歐元等）。

雙方規畫中的解決方案，核心優勢在於導入AGML強大的金融網絡資源，預計透過其連結超過十家全球銀行夥伴與三十家以上的造市商，為客戶提供「直接市場接入（Direct Market Access）」與最具競爭力的匯率。

在追求「速度最佳化」與「資本效率」的同時，雙方強調將嚴格維持高標準的合規風控，結合AGML的SFC監管地位，與奧丁丁在美國逾40州執照、並延伸至日本與歐洲的合規布局，將雙方的法遵經驗整合至交易與結算流程，目標大幅降低跨境金流在傳統銀行端常見的摩擦成本與不確定性。

在亞洲市場布局方面，此項合作將優先涵蓋大中華區與東南亞主要經濟體，包括香港、台灣、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼，並以日本作為重要的區域支點，雙方目標逐步建立一套可支援亞洲主要貿易走廊的合規穩定幣結算網絡，將原本需耗時數日的跨境流程縮短至「同日完成」。

奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，這項戰略結盟將有助於把OwlPay的全球出入金能力推升至全新層次。目標為大中華區、東南亞及主要G7經濟體提供受監管的穩定幣結算。

裕承環球市場執行長暨執行董事劉富榮也指出，與奧丁丁計畫共同打造高速且完全合規的數位資產出入金解決方案。期待未來能為企業及機構客戶提供連接法幣與數位資產生態系之間無縫、安全且高效的通道。

