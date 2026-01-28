麗晶精品新年購物節將登場 獨家新品、甜蜜好禮迎新春

迎接農曆新年以及西洋情人節兩大消費旺季，零售業者紛紛端出豐富購物回饋與節慶好禮邀請消費者共度佳節。擁有「全國精品首府」之稱的麗晶精品， 2月9日至22日推出「駿躍迎春・新年購物節」，消費滿兩萬元起即可獲贈各式精品好禮與多重銀行回饋，單筆消費滿百萬元再加碼贈送Tod’s MINI KATE手環。針對天下有情人， 2月13至15日消費滿額另贈「韓國草莓霸主-Kitchen 205」新款巧克力草莓蛋糕。

麗晶精品精選多款新春限定甜點名品，從法式經典、東方雅韻到冬季人氣話題款，法式甜點大師Pierre Hermé獻上新春限定Disney Fantasia米奇系列「星語新歲」12入馬卡龍禮盒。法國頂級巧克力品牌JEAN-PAUL-HEVIN則推出「迎春納福・金燦禮盒」，以新春限定金元寶果仁可可與夾心巧克力，將東方年味融合細膩法式風味。

承載在地文化底蘊的台灣品牌，百年餅舖舊振南推出年節限定「百福多寶盒」，以東方多寶格設計巧思並匯聚九款承載吉祥寓意的甜品珍饌，為團圓時刻增添滿滿祝福。以茶入禮的采采食茶CHA CHA THE則推出「盈福三」年節禮盒，以朱紅與典雅色調為主軸，結合頂級茗茶與手工點心，傳遞雅緻祝福。榮獲紅點設計獎的CHARM VILLA則獻上「年年有魚」年節禮盒，傳遞歲歲有餘、年年豐收的美好寓意。

人氣甜點與冬季限定款同樣不容錯過。紐約貴婦級甜點品牌Lady M帶來草莓千層蛋糕，層層餅皮抹上微帶酒香的鮮奶油，夾入新鮮草莓丁，果香酸甜、細緻迷人。日本北海道排隊名店椿tsubaki salon推出冬季外帶新品「六花ろっか（4 吋）」，冷製鬆餅搭配香醇奶霜與鮮甜草莓，詮釋冬日幸福滋味。冠軍咖啡品牌4 Mano Caffé則推出冬季限定草莓麻糬鬆餅，新鮮草莓與特製覆盆莓鮮奶油，結合外酥內軟的麻糬鬆餅，每口都充滿甜蜜驚喜。

鑽石之王HARRY WINSTON海瑞溫斯頓推薦全新絢漪錦簇Sparkling Cluster系列項鍊，以品牌代表性的圓形明亮式切工與水滴型切工紅寶石、粉色藍寶石及鑽石組成，如花瓣般的錦簇輪廓輕柔綻放，寶石光芒閃耀迷人。麗晶獨家品牌ROLEX勞力士專門店獻出OYSTER PERPETUAL DATEJUST 31（蠔式恒動日誌型），搭配漸變紅色鑲鑽錶面及元首型（President）錶帶、加上金屬鑲座的精緻表面修飾，為佩戴者的手腕帶來璀璨耀目的點綴。BVLGARI推出麗晶獨家的Bvlgari Tubogas玫瑰金紫水晶鑲鑽項鍊，Tubogas的彈性結構與金屬鍊節的幾何線條搭配蛋面切割紫水晶，呈現對比美感。

BOUCHERON推出麗晶獨家、以英女王伊麗莎白二世極具特色的風格為靈感的高級珠寶系列——Frosty White戒指。CHAUMET獻上於全球限量、2026新春限定——Bee de Chaumet 18k 玫瑰金項鍊，細緻金鍊鑲嵌一顆充滿喜氣的圓形紅寶石，穿過以18K玫瑰金鑄造而成的三圈蜂巢圓環，為新春迎入好運與福氣。麗晶獨家品牌CINDY CHAO THE ART JEWEL獻上全新珠寶作品——花瓣耳環，以圓潤飽滿的天然孔克珠為核心，展現暖春初綻放般的優雅氣息。DAMIANI推出Belle Époque美好年代系列——18K白金全鑽、紅寶石、藍寶石及祖母綠手環，以流線剪裁與鏤空設計展現品牌的精湛工藝之美。