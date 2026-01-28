春節買氣發威 家樂福、統一超雙通路搶商機

快訊

中央社／ 台北28日電

距離春節不到1個月，統一旗下家樂福統一超雙通路搶商機。家樂福表示，春節為量販業全年最大檔期，客單價也最高；今年春節落在2月中旬後，看好民眾準備年貨時間較充裕，促銷活動種類為史上最多，預期今年業績成長2成，有望為統一第1季營運重要引擎。

每年春節檔期為量販業全年第一大檔期，營收占比約15%至20%。家樂福今年再度動員量販、超市、線上購物與外送服務「家速配」衝刺春節檔期業績。

家樂福今天舉辦年節拍攝會表示，春節檔期最熱銷商品種類為禮盒、乾貨、飲料、零食及家電；其中春節為家電最優惠的檔期，加上近期尾牙紅利，家電買氣爆棚。

此外，家樂福表示，今年春節檔期首度結合統一集團OPENPOINT點數生態圈，加大累點力道，目前家樂福有1000萬名會員，其中活躍會員占比超過一半。

家樂福也指出，每年年消費新台幣10萬元即可成為VIP客戶，也是春節檔期消費保證，每年也在春節檔期推出VIP專屬商品活動，包括獨家年菜、在賣場買不到的特規商品，以加深黏著度。

值得一提的是，量販店主要客群之一為婆婆媽媽，家樂褔表示，春節婆媽買氣最熱的商品，為米、油、鍋具等廚房用品，再來是清潔用品，如衛生紙和菜瓜布。

統一超表示，除年菜之外，頂級水果近年在春節預購異軍突起，也看準尾牙採購商機，跨界販售熱門3C家電，估可帶動相關業績成長2成，全力衝刺第1季營收。

