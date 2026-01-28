快訊

撞擊瞬間曝光！台13線2大學生撞電桿噴飛 1人躺水溝1人掛鐵絲網皆不治

獨／遭爆大量死雞埋花園…豐原「豐康牧場」爆禽流感 老闆拒訪：我很忙

獨／沈玉琳結束4個療程！醫判不必骨髓移植 確定可以返家過年

健喬引進日本EA Pharma治療慢性便秘的IBAT抑制劑 第2季上市

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

健喬（4114）28日宣布，該公司自日本EA Pharma引進全球第一個治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice（固腹順），並已在台灣取得藥證，預計今年4至6月上市，這是全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑。

健喬指出，這項藥品已在國內十家醫學中心及一家區域醫院完成臨床試驗，上市後將使健喬在腸胃消化道領域的產品線更加完整。

健喬表示，國內現行治療慢性便秘藥物多以軟便劑、潤滑劑、緩瀉劑、刺激型緩瀉劑、滲透壓瀉劑為主，健喬這次引進的新藥，主要成分Elobixibat是迴腸膽汁酸回收運轉體抑制劑，透過抑制迴腸膽汁酸轉運蛋白（ileal bile acid transporter, IBAT）來抑制膽汁酸再吸收，藉此增加進入大腸腔內的膽汁酸含量。

根據台灣營養基金會「便秘與飲食行為」調查顯示，近半數（47.2%）上班族長期受便秘困擾，且發生率隨年齡增長而明顯提高，台灣65歲以上族群的便秘盛行率約介於24%至40%。

依據2018年衛生福利部「全民健康保險醫療統計年報」的門、住診合計人數統計資料顯示，因便秘申請健保給付者高達140萬人，其中女性約為男性的兩倍。健保署2023年統計亦指出，便秘用藥為國人健保用藥量第三名，年用量高達3.6億顆，與第二名的胃酸用藥相當。

目前全台便秘用藥市場規模超過8億元，且每年以6～8％的幅度持續成長。隨著台灣正式邁入超高齡社會，加上飲食結構與生活型態的轉變，消化系統相關用藥的需求勢必持續增加，便秘治療的重要性也愈發重要。

健喬集團長期深耕腸胃消化道用藥領域，產品布局涵蓋處方藥與指示用藥，從處方止瀉藥克瀉寧，到指示用藥金吉胃福適（治療胃食道逆流）、腹適寧（幫助消化、緩解腹脹），以及多款浣腸劑等知名產品，完整回應臨床與民眾多元的腸胃健康需求。即將上市的Goofice（固腹順），將為慢性便秘患者提供全新的治療選擇，不僅補齊便秘治療的關鍵環節，也進一步強化健喬集團在腸胃消化道領域的整體產品線布局。

延伸閱讀

地瓜對腸道好？專家點名「3種吃法」反害便秘，去皮吃可惜了！

高麗菜+糙米反讓人更不順暢？「3種糟糕食物搭配」其實會加重便秘

喝咖啡還能睡得著卻已傷害腸道！專家揭最傷身的喝法和NG飲用時間

逸達抑制劑攻美 傳捷報

相關新聞

全台新案30天銷售率低至6.38％ 國建：長期將導致賣壓升高

國泰建設（2501）28日發布2025年第4季國泰房地產報告，全國可能成交價每坪58.08萬元，季增0.81％，與上季比...

新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是...

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，...

嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而...

信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，...

水源整宅將重建 信義房屋專家談受惠商圈

位於中正區的水源二、三期整宅都更日前正式通過審議，預計2026年完成都更計畫與權利變換，最快在2031年完成重建。此案因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。