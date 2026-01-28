健喬引進日本EA Pharma治療慢性便秘的IBAT抑制劑 第2季上市

健喬（4114）28日宣布，該公司自日本EA Pharma引進全球第一個治療慢性功能性便秘的IBAT抑制劑Goofice（固腹順），並已在台灣取得藥證，預計今年4至6月上市，這是全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑。

健喬指出，這項藥品已在國內十家醫學中心及一家區域醫院完成臨床試驗，上市後將使健喬在腸胃消化道領域的產品線更加完整。

健喬表示，國內現行治療慢性便秘藥物多以軟便劑、潤滑劑、緩瀉劑、刺激型緩瀉劑、滲透壓瀉劑為主，健喬這次引進的新藥，主要成分Elobixibat是迴腸膽汁酸回收運轉體抑制劑，透過抑制迴腸膽汁酸轉運蛋白（ileal bile acid transporter, IBAT）來抑制膽汁酸再吸收，藉此增加進入大腸腔內的膽汁酸含量。

根據台灣營養基金會「便秘與飲食行為」調查顯示，近半數（47.2%）上班族長期受便秘困擾，且發生率隨年齡增長而明顯提高，台灣65歲以上族群的便秘盛行率約介於24%至40%。

依據2018年衛生福利部「全民健康保險醫療統計年報」的門、住診合計人數統計資料顯示，因便秘申請健保給付者高達140萬人，其中女性約為男性的兩倍。健保署2023年統計亦指出，便秘用藥為國人健保用藥量第三名，年用量高達3.6億顆，與第二名的胃酸用藥相當。

目前全台便秘用藥市場規模超過8億元，且每年以6～8％的幅度持續成長。隨著台灣正式邁入超高齡社會，加上飲食結構與生活型態的轉變，消化系統相關用藥的需求勢必持續增加，便秘治療的重要性也愈發重要。

健喬集團長期深耕腸胃消化道用藥領域，產品布局涵蓋處方藥與指示用藥，從處方止瀉藥克瀉寧，到指示用藥金吉胃福適（治療胃食道逆流）、腹適寧（幫助消化、緩解腹脹），以及多款浣腸劑等知名產品，完整回應臨床與民眾多元的腸胃健康需求。即將上市的Goofice（固腹順），將為慢性便秘患者提供全新的治療選擇，不僅補齊便秘治療的關鍵環節，也進一步強化健喬集團在腸胃消化道領域的整體產品線布局。