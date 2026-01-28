新春消費火力全開！新光三越「金馬卡利High」首周業績衝成長近2成

快訊

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新春消費火力全開！新光三越《金馬卡利High》首周業績衝近2成成長。圖／新光三越提供
新春消費火力全開！新光三越《金馬卡利High》首周業績衝近2成成長。圖／新光三越提供

農曆春節倒數、寒流接連報到，加上台股氣氛熱絡，多重利多齊發，帶動消費市場提前升溫。新光三越28日表示，今年《金馬卡利High》檔期氣勢強勁，首周整體業績年增逼近 2 成。受惠不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額，全台以 skm pay 搭配 11 大指定銀行信用卡支付皆可享最高 7% 回饋，再加上導入逾 50 個新櫃位與快閃店、春節新品到位及備貨充足挹注，化妝品、名品、黃金、家電、服飾等主要業種買氣全線沸騰，成功引爆年節消費需求。

「犒賞型經濟」升溫，消費者購物心態從「買需要」轉向「買想要」，「今年一定要好好寵愛自己」成為年節前最強購物關鍵字。新光三越觀察，今年春節檔期在化妝品領域率先引爆買氣，尤其頂級保養銷售最為突出，帶動化妝品整體業績年增超過三成。

La Mer、Helena Rubinstein、Sisley 等頂級品牌成為本檔期推升買氣的主力，Kiehl’s急護保濕修復組、La Mer創世紀原晶逆時抗皺安瓶、CLARINS黃金雙萃精華馬年限定版組等明星組合熱銷。隨著2月14日情人節將至，具節慶限定與高話題性的美妝商品也成為送禮首選，包括PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅、LANCOME 2026情人節限定絕對完美絲絨霧感唇膏皆人氣飆升。

高端精品亦趁春節檔期傳出佳績。在多家國際品牌推出新任設計師首季作品帶動下，精品買氣維持高檔，整體業績呈現雙位數成長。另一方面，受全球金價波動及避險需求推升，具保值屬性的黃金飾品詢問度大增，帶動黃金相關品項業績成長近45%。其中馬年主題黃金最受青睞，熱銷商品包括Just Gold鎮金店「佑玲瓏十二生肖純金串珠」系列及PANDORA「駿馬迎福」Murano琉璃吊飾等，展現春節前送禮與收藏需求同步升溫。

氣溫驟降、年終汰舊換新需求湧現，家電與居家商品買氣全面加溫，新光三越春節檔期相關品項業績強勢成長超過六成。業者指出，近期寒流帶動空氣清淨、保暖與洗乾衣機需求飆升，其中Dyson HushJet™ Purifier Compact噴射氣流空氣清淨機HJ10單檔熱銷突破百台，SAMSUNG 75 吋 Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器、LG 22kg 洗＋20kg乾的第二代 WashTower™ AI 智控洗乾衣機（熱泵除濕）等大型家電同樣買氣旺盛。

多波寒流也推升休閒服飾銷售，新春穿搭需求增溫使相關品項成長近一成。ADIDAS、NIKE、NEW BALANCE、HOKA 等運動品牌的新春限定系列最受消費者青睞，成為迎新走春的熱門購入選擇。

春節送禮需求同步升溫，各式限量、聯名與公益包裝詢問度居高不下。YOKU MOKU 新年迎春禮盒、詩特莉「春舞和樂」公益鐵盒、老協珍寶可夢限定甕、Pierre Hermé Disney Fantasia 馬卡龍禮盒等均成為民眾節慶送禮熱銷品項。

業者表示，隨著春節連假、情人節接力登場，搭配《金馬卡利High》 skm pay 刷滿 1 萬獨享 4%、5%、6% 分級回饋，單筆滿 3,000 元再加碼 1%，最高可享 7% 回饋，加上陸續到位的春節新品與強勢促購活動，整體買氣有望持續升溫。

同時提醒，2025 年累積的新光三越會員點數 skm points 將於 2026 年 1 月 31 日到期，手中仍持有點數的會員需把握最後倒數，不論用於消費折抵或停車費扣抵，都能讓每一點 skm points 發揮最大價值。

新光三越

