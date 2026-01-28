虎山策略投資緯恩 布局車燈、鏡頭、感測器融合技術

全球車用把手與鏡頭大廠虎山實業（7736）28日宣布領投緯恩工業（TBM）現金增資案，投資6,000萬元正式取得緯恩一席董事席次。

虎山實業表示，本次投資不僅是通路資源的互補，更是關鍵技術的戰略拼圖。虎山將結合自身在車用鏡頭與感測器的優勢，融合緯恩在車燈光學電子設計的深厚底蘊，共同開發整合「鏡頭(Camera)、感測器(Sensor)與車燈(Lighting)」的次世代融合技術產品，並同步藉由緯恩取得大型塑膠件的生產能力，大幅提升虎山在全球車用電子供應鏈的競爭門檻。

虎山公司表示，隨著汽車智慧化與自動駕駛技術的發展，車燈已不再僅是照明工具，而是結合感知與通訊的智慧系統。未來的車頭燈將整合鏡頭、雷達與光達等感測元件，實現「感知融合（Sensor Fusion）」。

透過本次投資，虎山將能把既有的車用鏡頭技術，直接導入緯恩的車燈系統中。緯恩工業早已布局智慧型頭燈開發，具備破解通訊協定及設計能力，並致力於開發結合ADAS（先進駕駛輔助系統）與AI驅動的智慧車燈。雙方將攜手研發能根據路況自動調整光型、並同步蒐集道路數據的整合型產品，搶占高毛利的智慧車用電子市場。

補足關鍵拼圖：取得光學電子設計與大型塑件產能

虎山實業強調，緯恩工業在「光學設計」與「大型塑膠射出」的技術能力，是虎山擴大產品線的關鍵助力：

1. 高階光學與電子設計能力： 緯恩擁有超過30年的車燈開發經驗，具備完整的車燈光學設計、機構設計及電子法規認證能力（ECE/SAE）。這將補足虎山在複雜光學系統上的技術需求，加速產品從單一零件邁向系統模組化。

2. 大型塑膠件生產製造： 緯恩長期為歐洲卡車市場生產副水箱、引擎上蓋等大型部件，擁有成熟的大型塑膠射出成型技術與模具開發能力。這將使虎山有能力承接更多樣化的大型車用零組件訂單（如引擎室飾蓋、大型外觀件），擴大對美國客戶的服務廣度。

虎山董事長陳映志表示，汽車產業正面臨電子化與智慧化的轉折點。虎山投資緯恩，看中的不只是其在歐洲卡車市場的穩健獲利，更重要的是雙方技術的完美結合。緯恩的『光』加上虎山的『眼（鏡頭）』，將結合成具備視覺與感知能力的智慧系統。加上緯恩在大型塑件的生產實力，我們將能為客戶提供更完整的『一站式』產品解決方案，創造無可取代的競爭優勢。」