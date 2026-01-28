全台新案30天銷售率低至6.38％ 國建：長期將導致賣壓升高

國泰建設（2501）28日發布2025年第4季國泰房地產報告，全國可能成交價每坪58.08萬元，季增0.81％，與上季比較，第4季全國開價、議價率、成交價均維持穩定；推案量與銷售率中幅增加，成交量大幅增加，整體而言，相較上一季價穩量增，相較去年同季價穩量縮。

不過，值得一提的是，全國30天銷售率6.38％，季增1.39個百分點，除了新竹縣市外，其餘皆跌至個位數，其中以桃園市銷售率最低，僅3.84％，其次為台中4.61％、高雄市4.74％，國建表示，全國銷售率維持低檔，長期將導致去化賣壓升高。

國建指出，今年以來受惠AI等新興科技應用需求超乎預期挹注出口成長，央行上調2025年經濟成長率預測值至7.31%；針對房市，央行繼續維持第七波信用管制措施不變，銀行放貸回歸內部控管，政策方向由總量管制轉為自主性管理。

進一步觀察各地區表現，相較上一季，可能成交價上，除新北下跌外，其餘地區維持穩定或上漲，其中新竹上漲8.5％較多。成交量上，除台中減少外，其餘地區維持穩定或增加，以新北成交量增加1.7倍較多。

開價上，桃園維持穩定，其餘地區均上漲，其中新北上漲5.23％較多。議價率上，除新北及台中擴大外，其餘地區維持穩定或縮減，其中高雄議價率水準值9.07％相對較高。

從四季移動趨勢觀察，各地區成交價均突破2013年到2015年波段高點，惟近期漲勢趨緩，成交量普遍呈現下滑趨勢。限貸措施實施屆滿一年市場逐漸適應，9月上旬政策部分調整，觀望買盤略有回溫。

建商推案動能增強，與前期延推案年底集中推出有關，第4季房市成交量雖止跌未再下滑，但仍處於歷史低檔。而房市呈現低銷售、高推案供需背離走勢，除新竹外銷售率均跌入個位數，全國平均僅6.38％，長期將導致去化賣壓升高。

國建指出，綜合第4季房市，相較上一季低基期呈現價穩量增，房市表現偏強；相較去年同季交易量減半，呈現價穩量縮，房市表現偏弱，市場回歸基本面及個案表現。另從全年回顧來看，房市在信用管制緊縮未出現明顯改變下，預期仍將延續盤整走勢。