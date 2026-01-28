快訊

苗縣遭棄235隻死雞確診高病原性禽流感 疑來自台中地區養禽場

2周前早有警訊？川普突喊提高對韓關稅又鬆口 韓外長：問題不在韓方

奧丁丁與香港裕承環球市場結盟 打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

在美掛牌的區塊鏈金融業者奧丁丁（OWLS）28日宣布與香港證監會（SFC）持牌機構裕承環球市場（AGML）簽訂戰略合作協議，計劃整合奧丁丁的OwlPay支付產品線與AGML金融基礎，共同開發機構級「數位資產出入金」與「跨幣別支付」服務。結合奧丁丁在美國的支付網絡與AGML在亞洲的資金結算和託管實力，打通美洲到亞太區與G7市場間的高支付需求資金通路，初期希望建立中華區與東南亞主要經濟體的合規穩定幣結算網絡，將需時數日的跨境匯兌縮短為同日完成。

雙方規劃中的解決方案，導入AGML強大的金融網絡資源，透過其連結超過十家全球銀行夥伴與30家以上的造市商（Market Makers），為客戶提供「直接市場接入（Direct Market Access）」與最具競爭力的匯率。在追求「速度最佳化」與「資本效率」的同時，雙方強調將嚴格維持高標準的合規風控，以AGML的SFC監管地位，與奧丁丁在美國逾405州支付執照、並延伸至日本與歐洲的合規布局，建立遵循法遵系統的交易與結算流程，目標大幅降低跨境金流在傳統銀行端常見的摩擦成本與不確定性。

在業務覆蓋面上，這項結盟預計可大幅擴充潛在市場版圖，計畫支援超過30種在地貨幣的即時結算，鎖定全球貿易最活絡的關鍵交易走廊，這包含傳統金融難以攻克的大中華區（港幣、離岸人民幣）、成長迅猛的東南亞市場（新加坡幣、泰銖、菲律賓披索），以及主流的G7經濟體（美元、日圓、歐元等）。

此項合作將優先涵蓋大中華區與東南亞主要經濟體，包括香港、台灣、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼，以日本作為重要的區域支點。雙方目標逐步建立一套可支援亞洲主要貿易走廊的合規穩定幣結算網絡，將原本需耗時數日的跨境流程縮短至「同日完成」。

延伸閱讀

泰福-KY美國廠區擴建啟用 保瑞：今年重啟成長動能

降低對美、中依賴 中等強國尋求非美貿易避險

體感-43°C 美國主播魔術師分享奇妙瞬間：廁紙起立+義大利麵半空凍結

港投資移民收2850申請 料吸108億美元 亞洲金融論壇看好潛力

相關新聞

全台新案30天銷售率低至6.38％ 國建：長期將導致賣壓升高

國泰建設（2501）28日發布2025年第4季國泰房地產報告，全國可能成交價每坪58.08萬元，季增0.81％，與上季比...

新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是...

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，...

嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而...

信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，...

水源整宅將重建 信義房屋專家談受惠商圈

位於中正區的水源二、三期整宅都更日前正式通過審議，預計2026年完成都更計畫與權利變換，最快在2031年完成重建。此案因...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。