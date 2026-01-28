奧丁丁與香港裕承環球市場結盟 打造美國與亞洲穩定幣跨境結算網路

在美掛牌的區塊鏈金融業者奧丁丁（OWLS）28日宣布與香港證監會（SFC）持牌機構裕承環球市場（AGML）簽訂戰略合作協議，計劃整合奧丁丁的OwlPay支付產品線與AGML金融基礎，共同開發機構級「數位資產出入金」與「跨幣別支付」服務。結合奧丁丁在美國的支付網絡與AGML在亞洲的資金結算和託管實力，打通美洲到亞太區與G7市場間的高支付需求資金通路，初期希望建立中華區與東南亞主要經濟體的合規穩定幣結算網絡，將需時數日的跨境匯兌縮短為同日完成。

雙方規劃中的解決方案，導入AGML強大的金融網絡資源，透過其連結超過十家全球銀行夥伴與30家以上的造市商（Market Makers），為客戶提供「直接市場接入（Direct Market Access）」與最具競爭力的匯率。在追求「速度最佳化」與「資本效率」的同時，雙方強調將嚴格維持高標準的合規風控，以AGML的SFC監管地位，與奧丁丁在美國逾405州支付執照、並延伸至日本與歐洲的合規布局，建立遵循法遵系統的交易與結算流程，目標大幅降低跨境金流在傳統銀行端常見的摩擦成本與不確定性。

在業務覆蓋面上，這項結盟預計可大幅擴充潛在市場版圖，計畫支援超過30種在地貨幣的即時結算，鎖定全球貿易最活絡的關鍵交易走廊，這包含傳統金融難以攻克的大中華區（港幣、離岸人民幣）、成長迅猛的東南亞市場（新加坡幣、泰銖、菲律賓披索），以及主流的G7經濟體（美元、日圓、歐元等）。

此項合作將優先涵蓋大中華區與東南亞主要經濟體，包括香港、台灣、新加坡、泰國、菲律賓、馬來西亞、越南、印尼，以日本作為重要的區域支點。雙方目標逐步建立一套可支援亞洲主要貿易走廊的合規穩定幣結算網絡，將原本需耗時數日的跨境流程縮短至「同日完成」。