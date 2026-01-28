快訊

聯合報／ 記者簡永祥/台北即時報導
亞泥加入義電智慧能源虛擬電廠，強化電網韌性、提升能源效率。左為義電智慧能源台灣董事長陳威廷。圖／美電智慧能源提供
工商業虛擬電廠領導者義電智慧能源（Enel X Taiwan）與亞泥宣布合作，於本月導入義電智慧能源虛擬電廠（Virtual Power Plant，VPP），運用其廠區部分生產設備的「用電彈性」，提供台電電力交易平台補充備轉輔助服務，調節電網負載並提升能源使用效率與電網韌性。首階段由花蓮廠率先參與，新竹廠也將陸續投入，共同成為穩定電網的重要支援力量。

亞泥花蓮廠以製程中的「生料與水泥研磨設備」作為調節主體。該設備負責礦石原料與成品的研磨，具備運轉彈性，可依虛擬電廠指令進行降載或停機，並透過排程彈性與原料庫存緩衝調整運轉時間。電力供需吃緊時，花蓮廠可在接獲調度通知後30分鐘內，減少最高30MW的用電量，相當於15,000戶家庭尖峰時段的用電需求，約佔花蓮總家戶數11.2%，為電力穩定提供關鍵支援。

亞泥副總經理張志鵬表示，亞洲水泥長期投入低碳水泥開發、推動循環經濟以取代部分原料與燃料、提升能源效率，並透過再生能源投資降低碳足跡。透過虛擬電廠提供需量反應輔助服務，是實踐循環經濟的一種方式，既不影響營運，又能有效協助穩定電網，加速能源轉型，是提升營運韌性與企業永續的關鍵策略。

義電智慧能源台灣董事長陳威廷表示，虛擬電廠能集結工商業用電戶的用電彈性，以更靈活快速、更低成本的方式，強化電網韌性、推動更可靠且潔淨的能源未來。亞泥認同虛擬電廠可快速調整用電、協助穩定供需的價值後，積極評估並投入參與，充分展現高能耗產業實踐能源責任的決心，不僅為台灣電網提供即時穩定力量，也透過參與電力市場獲得額外收益，實現環境與經濟效益的雙贏。

義電智慧能源在說明方案的過程中與亞洲水泥密切合作，進行詳細試算，共同擬定最適合各廠區的能源降載計畫，確保方案在技術與營運層面皆能穩定執行，發揮最大效益。

