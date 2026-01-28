新光三越「金馬卡利High」開紅盤 首周業績漲兩成、黃金成長45%

在農曆春節即將到來、寒流接連來襲，加上股市表現亮眼等多重利多帶動下，受惠不限日、不限店、不限線上線下、不限大額小額，全台刷skm pay搭配11大指定銀行信用卡皆享有最高7%回饋，加上導入超過50個新櫃／快閃店、新品及備貨量最足等助攻下，新光三越《金馬卡利High》氣勢如虹，活動開跑首周整體業績逼近兩成成長，化妝品、名品、黃金、家電、服飾等各業種買氣持續沸騰，點燃年節買氣。

隨著「犒賞型經濟」持續升溫，「今年一定要好好寵愛自己」成為消費者購物的關鍵字。在商品表現上，消費者購物仍聚焦在化妝品，其中以頂級保養護膚品最為熱銷，由La Mer、Helena Rubinstein、Sisley等品牌領軍，帶動化妝品整體買氣成長超過三成，熱銷商品包含：Kiehl’s急護保濕修復組、La Mer創世紀原晶逆時抗皺安瓶、CLARINS黃金雙萃精華馬年限定版組合等；同時隨著情人節即將到來，具話題性與節慶限定的美妝商品也快速竄升為送禮首選，包括：PRADA莫測藍尼龍氣墊粉餅、LANCOME 2026情人節限定－絕對完美唇膏絲絨霧感等亦成為情人間表達心意的熱門選項。

春節檔期向來是高端消費市場的重點檔期，今年在多家精品在新任設計師首季作品上市帶動下，表現持續亮眼，帶動整體業績雙位數成長。另一方面，隨著國際金價波動加劇，主打保值、重量實在的黃金商品詢問度大幅提升，帶動相關業績成長近四成五，其中又以馬年主題黃金及飾品最受消費者青睞，熱銷夯品包括：Just Gold鎮金店佑玲瓏十二生肖純金串珠系列、PANDORA駿馬迎福Murano琉璃吊飾等。

氣溫驟降加上年終汰舊換新需求，帶動家電、臥室與家飾買氣全面升溫，整體業績成長超過六成，其中Dyson HushJet™ Purifie Compact噴射氣流空氣清淨機HJ10熱銷突破百台，另外SAMSUNG 75型Neo QLED 4K Vision AI智慧顯示器、LG洗22公斤+乾20公斤WashTower™ AI智控洗乾衣機第二代－熱泵除濕等表現同樣亮眼。多波寒流來襲持續推升保暖穿搭需求，帶動休閒服飾整體成長近一成，其中新春限定商品成為消費者購入首選，以ADIDAS、NIKE、NEW BALANCE、HOKA等品牌最受到消費者青睞。

此外，春節送禮需求持續升溫，新年限定、聯名與公益包裝商品詢問度居高不下，包括：YOKU MOKU新年迎春禮盒、詩特莉春舞和樂公益鐵盒、老協珍寶可夢限定甕、Pierre Hermé Disney Fantasia馬卡龍禮盒等皆成為民眾走春送禮的熱門選擇。後續隨著春節假期與情人節接力登場，搭配《金馬卡利High》刷滿1萬以上獨享4%、5%、6%，使用skm pay單筆消費滿3,000元以上再加碼1%，最高享7%回饋，與多樣化的商品陣容，整體買氣可望持續升溫。