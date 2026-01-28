健喬獲全球首個慢性便秘之IBAT抑制劑藥證

健喬集團（4114）28日宣布全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑Goofice®（固腹順®）在台灣取得藥證，預計今年4~6月上市，提供臨床新的治療選擇。此藥物自日本EA Pharma引進，是全球第一個治療慢性功能性便秘之IBAT抑制劑（迴腸膽汁酸回收運轉體Ileal Bile Acid Transporter），憑藉其嶄新的作用機轉，已展現出良好的安全性，並在改善排便頻率、糞便性狀及生活品質方面具有持續療效。

健喬指出，這項藥品已在國內十家醫學中心及一家區域醫院完成臨床試驗，上市後將使健喬在腸胃消化道領域的產品線更加完整。

口服 IBAT 抑制劑 滿足臨床治療需求

國內現行治療慢性便秘藥物多以軟便劑、潤滑劑、緩瀉劑、刺激型緩瀉劑、滲透壓瀉劑為主，有些治療方式都必須攝取足夠水分，否則不僅會使糞便變硬，讓便秘更嚴重或甚至造成危險（如腸阻塞）。若長期使用瀉藥和灌腸，亦可能因腸壁神經感受細胞的應激性會逐漸降低，影響腸道正常蠕動及排便反射，導致治療效果逐漸減弱。

這項新藥的主要成分Elobixibat是迴腸膽汁酸回收運轉體抑制劑，透過抑制迴腸膽汁酸轉運蛋白（ileal bile acid transporter, IBAT）來抑制膽汁酸再吸收，藉此增加進入大腸腔內的膽汁酸含量。膽汁酸透過三重作用機制改善慢性便秘症狀，促進水分與電解質分泌進入大腸腔內，刺激腸道蠕動，增強直腸感覺進而增加排便慾望。

根據2018年《The Lancet Gastroenterology & Hepatology》的研究，治療一周後，自發性排便頻率每周平均增加6.40次，高於安慰劑組的每周增加1.73次；布里斯托糞便分數型態量表，改善至4.4分，優於安慰劑組的2.5分 （糞便分數型態，1-2分為過硬，3-5分為正常，6-7分為過稀）。長期52周治療研究顯示，皆能持續維持自發性排便頻率跟糞便分數型態的改善，臨床效果獲國際肯定。

便秘成國人隱形流行病 國內用藥市場規模超過8億元

現代人三餐不定時、生活作息紊亂，使非器官病變引起的慢性功能性便秘（Chronic Functional Constipation）逐漸成為常見的健康問題。根據台灣營養基金會「便秘與飲食行為」調查顯示，近半數（47.2%）上班族長期受便秘困擾，且發生率隨年齡增長而明顯提高，台灣65歲以上族群的便秘盛行率約介於24%至40%。

依據2018年衛生福利部「全民健康保險醫療統計年報」的門、住診合計人數統計資料顯示，因便秘申請健保給付者高達140萬人，其中女性約為男性的兩倍。健保署2023年統計亦指出，便秘用藥為國人健保用藥量第三名，年用量高達3.6億顆，與第二名的胃酸用藥相當。

目前全台便秘用藥市場規模超過8億元，且每年以6～8％的幅度持續成長。隨著台灣正式邁入超高齡社會，加上飲食結構與生活型態的轉變，消化系統相關用藥的需求勢必持續增加，便秘治療的重要性也愈發重要。

完善便秘治療領域 持續擴展腸胃消化道布局

健喬集團長期深耕腸胃消化道用藥領域，產品布局涵蓋處方藥與指示用藥，從處方止瀉藥克瀉寧，到指示用藥金吉胃福適®（治療胃食道逆流）、腹適寧（幫助消化、緩解腹脹），以及多款浣腸劑等知名產品，完整回應臨床與民眾多元的腸胃健康需求。即將上市的Goofice®（固腹順®），將為慢性便秘患者提供全新的治療選擇，不僅補齊便秘治療的關鍵環節，也進一步強化健喬集團在腸胃消化道領域的整體產品線布局。