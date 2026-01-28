讓詐騙很難聊！Whoscall推官方貼圖幽默處理詐騙集團

快訊

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

春節前夕資金需求上升、股市狂漲，詐騙假扮貸款專員或保證賺錢詐騙群組的「加LINE」出現頻率更高，信任科技服務商Gogolook（6902）旗下數位防詐App「Whoscall」（象卡來）推出首款官方 LINE 貼圖，是第一組「專門對付詐騙集團」的貼圖。由Whoscall吉祥物「Vee」擔任主角，除了展現俏皮可愛的百變造型，更巧妙地將防詐意識融入

Whoscall長期致力於提供陌生來電辨識與簡訊防詐，在台灣每兩個人就有一人使用。因應詐騙手法日新月異，Whoscall近年陸續推出「自動網站檢查」、「個資外洩檢查」以及「一鍵查」等AI防詐功能。

全球防詐聯盟GASA 統計，通訊軟體已成為詐騙集團接觸消費者的主要管道之一。為了提升大眾的防詐警覺性，Whoscall以品牌吉祥物Vee為主角，打造首款LINE貼圖，結合趣味文案「聽你在騙」、「我不是韭菜」、「假鬼假怪」、「別WHO弄我」，甚至用貼圖在詐騙群組中洗版，戳破詐騙話術，保護可能被詐騙的民眾；或以戲謔或冷淡表情的貼圖終結話題，讓詐騙集團自討沒趣；並延伸出多款適用於好友間日常吐槽、表達無奈的情境貼圖。

Whoscall 表示，希望以貼圖讓防詐不再是嚴肅的教條，能自然融入日常聊天。鼓勵民眾在收到可疑訊息時，先利用貼圖冷靜應對，並同步透過Whoscall功能進行查證。

詐騙集團 貼圖 Whoscall

