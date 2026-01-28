Uber與合作車隊加入台北市好孕專車 運能、安全兩大升級「好事乘雙」

Uber於28日宣布與台北市政府正式簽署合作備忘錄，Uber與合作車隊正式加入北市政府「好孕2U專車計畫」，雙方合作帶來「運能效率」與「行程安全」的「好事『乘』雙」雙重升級。透過平台多元的乘車選擇與科技資源，提升好孕專車服務運能，結合Uber App內建的多項安全功能，強化行程保障，為北市孕婦與育兒家庭提供安心、便利的支持。

台北市市長蔣萬安表示，Uber近年持續發展提升乘車安全的科技功能，特別重視女性及兒童乘車安全，這與北市府致力為孕婦打造安心乘車環境的方向一致，期待這項合作回應持續成長的孕期交通需求。

Uber台灣總經理莫德安（Cesar Molina Leguia）表示，加入好孕2U專車計畫是雙方合作第一步，期望未來能持續透過平台科技，協助台北市政府擴大對不同族群的支持，包括年長者、婦幼與家庭用戶，打造對全家人都友善的移動平台。

好孕2U專車服務即將邁向累積百萬趟次的重要里程碑，成功加入好孕2U補助的台北市孕婦，在Uber營運的16個城市都能使用，滿足日常與跨縣市出行需求，從產檢到預產期後六個月內完成每一趟行程。