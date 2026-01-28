快訊

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，亦是2016年以來次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構上高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的管道之一，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力，。

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3.1%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高主因有二，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一；二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

值得注意的是，根據統計，六都中以雙北市繼承量體為大宗，尤其是台北市2025年繼承移轉棟數達1.3萬餘棟，年增幅達6.6%，漲勢為六都最高。賴志昶補充，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高昂，屋主手持物件多要價不菲，對於資產配置亦需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

另看贈與移轉，2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5%，但仍保有約5.2萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑，主因在於房地合一稅2.0上路後，若受贈不動產是在2016年以前取得，受贈方未來出售的稅基，是以遠低於市價的公告現值計算，若成功售出恐面臨高額稅賦，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。

徐佳馨提醒，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗；至於贈與移轉，雖可利用每年免稅額度分批移轉，但需考量未來出售時的房地合一稅成本；因此，民眾在進行資產傳承時，應諮詢專業意見，依據自身資產狀況選擇最合適方式，才能創造最佳效益。

六都暨全台繼承與贈與移轉棟數。資料來源／住商機構
六都暨全台繼承與贈與移轉棟數。資料來源／住商機構

免稅額 房地合一稅

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

相關新聞

新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是...

繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

全台2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高；另外，...

嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而...

信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，...

水源整宅將重建 信義房屋專家談受惠商圈

位於中正區的水源二、三期整宅都更日前正式通過審議，預計2026年完成都更計畫與權利變換，最快在2031年完成重建。此案因...

台南親民路段出現在蛋黃區！平均總價800萬有找？

台積電再加碼南科設廠，恐再帶旺房價，市區還有機會低總價買房嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前...

