新北第27處社宅動土 泰山「貴和安居B」2029年完工

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
國家住都中心今在新北市泰山區舉行「貴和安居B」社會住宅新建統包工程動土典禮，這是中央在新北市動土的第27處社會住宅，也是泰山區第2處社宅，規畫興建688戶，預計2029年完工，總工程經費約40億9750萬元，由中央全額投資興建。

「貴和安居B」位於泰山區貴和里，基地緊鄰明志路三段及明志路三段204巷，南側為興建中的「貴和安居A」社會住宅，東側則銜接塭仔圳重劃區。周邊教育、醫療及產業資源完整，鄰近明志科技大學、輔仁大學、輔大醫院及泰山工業區，而交通方面，距離桃園機場捷運泰山貴和站約500公尺，距中和新蘆線丹鳳站約920公尺，生活機能與交通條件便利。

住都中心指出，「貴和安居B」建築規模為3棟地上14層、地下3層，除住宅功能外，也納入托嬰、日照等公共服務設施，並採無圍牆設計，開放綠地與活動空間供社區與里民共同使用，打造兼具居住、照顧與社區交流的生活場域。整體規畫導入雨水回收系統、節能照明與高效能設備，並透過綠化植栽與人行步道，形塑友善、安全的步行環境。

住都中心董事長花敬群表示，「貴和安居A、B」兩案合計將提供超過1200戶社會住宅，整體空間規畫採串聯設計，未來不僅是社宅聚落，更可成為結合日照、托育與鄰里活動的公共生活據點。他也指出，塭仔圳重劃區歷經多年規畫，即將進入大規模開發階段，社會住宅提前進駐，有助於穩定居住需求、減輕交通與生活衝擊，為地方轉型奠定基礎。

內政部次長吳堂安指出，新北市是全台社會住宅量能最大的縣市之一，社會住宅政策不能只靠中央或地方單打獨鬥，必須結合社宅興建、租金補貼及多元住宅政策，同時回應青年成家、育兒與高齡照顧需求。他指出，泰山地區腹地有限，透過中央與地方合作推動社宅，能有效支撐未來人口與產業發展，後續也不排除持續評估新的合作基地。

新北市立委洪孟楷則認為，「貴和安居B」基地緊鄰機捷站，交通條件佳，且同時納入長照與托嬰設施，讓不同年齡層都能在社區內獲得照顧。他強調，社會住宅不只是提供居住空間，更是協助居民安居樂業的重要公共建設。

住都中心說明，基地原為空軍神箭營區慈光二十六村，第一期工程已完成國軍職務宿舍興建並入住，舊有宿舍由住都中心代辦拆除後，啟動社宅二期「貴和安居B」工程。住都中心與國防部合作推動社會住宅結合軍職宿舍的案例，除新北外，也包括桃園「龍岡好室」、興建中的「振興安居」，以及已決標的台北市「光華好室」。

此外，桃園市「慈文安居」與高雄市「鳳誠安居A」、「鳳松安居」等案，也保留一定比例戶數供基層軍職人員優先承租。住都中心表示，透過活化國有土地推動社會住宅，不僅回應一般民眾居住需求，也持續完善對基層軍職人員及其家庭的照顧。

