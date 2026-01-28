嘉麗建設憑藉施工品質口碑與長期公益投入 展現品牌實力

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
嘉麗建設以用心規劃贏得客戶高度肯定，躍升為海線區受信賴的優質建商首選。業者提供
嘉麗建設實踐企業社會責任，持續以實際行動回饋鄉里、守護家園。多年來，舉辦捐血公益活動，號召民眾挽袖捐血，為社會注入穩定而溫暖的生命力量；更實際捐贈消防警備車給消防單位，協助強化第一線消防人員在各類災害與緊急救援中的機動性與應變效率，以行動支持公共安全體系，守護市民生命與財產安全。

除公共安全投入外，嘉麗建設也深耕青少年培育，舉辦寒假「籃球夢想WINNER營」，針對國小四至六年級的學生規劃免費參加，全額贊助課程費用，讓孩子在專業教練帶領下，透過運動陪伴與正向引導，為孩子們打造勇敢逐夢的舞台，為寒假生活注入正向能量。

嘉麗建設總經理鄭偉毓表示，，企業的責任不僅是蓋好房子，更希望成為城市穩定向前的力量。籃球夢想WINNER營以「相信自己、突破極限」為核心精神，透過清海國中安排的專業課程與團隊訓練，陪伴孩子們在球場上建立自信，也在生活中學會紀律、合作與堅持。嘉麗希望公益不只是捐助，而是長期陪伴孩子成長的力量。

清海國中校長黃巧妮也表示，嘉麗建設持續關心青少年的成長，透過實際行動付出心力，讓學生感受到來自企業的溫暖與支持。這樣的用心不僅鼓舞孩子，也為學校帶來正向能量，讓學生的學習生活增添更多啟發與可能性。

在建築本業方面，嘉麗建設副總張峻毓說明，近期指標個案「嘉麗儷景」已完成驗屋，建案品質獲得客戶高度肯定。

多位已完成驗屋的住戶表示，從裝修細節、施工品質到整體規劃皆符合甚至超出原先期待，客戶滿意度表現亮眼，再次印證嘉麗建設對品質的高度自我要求。

面對今年房市受到土方市場波動等外在環境干擾，嘉麗建設銷售總監張家雯表示，「嘉麗WINNER」個案銷售節奏穩健，未受市場短期因素影響，市場反應正向、口碑持續累積，顯示真正重視品質與品牌信譽的建商，仍能在波動中站穩腳步。

鄭偉毓強調，品牌的價值來自長期累積，無論是建築品質、售後服務，或對社會的投入，皆秉持「穩健、誠信、共好」的核心理念。嘉麗未來也將持續以專業打造安心居所，同時透過多元公益行動，陪伴城市與下一代成長，讓好房子成為美好生活的起點。

「嘉麗儷景」從建築外觀到公共空間，都展現嘉麗建設對品質與生活的堅持。3D示意圖/業者提供
嘉麗建設捐贈的警備車，可以強化消防局在各類災害中的機動性與應變效率。業者提供
