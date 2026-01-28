信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

快訊

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋三重集美店專案經理李佳霖細看不同房仲品牌的文化與訓練，重視團隊氛圍與制度，最終選擇在信義房屋扎根。（圖:信義房屋提供）

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，首度站上千萬經紀人的行列。

畢業於高雄醫學大學醫藥化學系的李佳霖，未走本科之路，從事過直銷與補習班等業務後，因一次手機門市服務的接觸而踏入房產業。她細看不同房仲品牌的文化與訓練，重視團隊氛圍與制度，最終選擇在信義房屋扎根。她說，房仲像人生規劃師，既規劃客戶的住處，也規劃自己的週月行程，前中後台都要自己扛，「累歸累，成長的密度與回報很實在。」

投入職場後，她把前輩當標竿，從日常基本功練起。難忘案例之一，是一間掛售6年的店面。接手不久她遭遇車禍，短暫返鄉休養仍掛念進度，撐著拐杖三度帶看。她強化派報與現場廣告，盤點三角窗、路用地及可塑性，換算投報率凸顯價值，並誠實揭露低樓層與地勢疑慮，由數據與方案降低疑慮，終於在4至5個月內成交；買方後續引進商家，門面成了鄰里動能的一環。

另一段服務，主角是一位外配老闆娘，預算僅700萬元，全年無休經營餛飩麵店，還得請女兒顧店才能匆匆看屋。李佳霖研究條件、把握黃金時間，曾打趣提議去店裡代煮，只求客戶能抽身看屋。面對與屋主期待價的巨大落差，她情理並進溝通拿下共識，買方當場落淚相擁，終於在異鄉擁有第一個家。如今再訪客戶，已經成為麵店永久VIP，這輩子光顧吃麵全免費。

李佳霖的服務核心，是找出問題背後的真正問題。有人賣屋因家庭事件，她會把情境、時程、資金流與風險逐一推演；也曾遇過科技業高階主管客戶工作忙碌難以決策，她以主管熟悉的資訊語彙製作SWOT簡報，整理行情、新聞、機會成本與情境機率，讓對方在可理解的架構中安心下決定。

在服務過程中，她也累積多起初次來店或首度帶看即完成決策的案例，關鍵在於事前釐清條件與風險。平時，她持續關注財經與房市趨勢，將複雜資訊整理為可理解的判斷依據，逐漸成為親友與客戶諮詢不動產問題時的重要參考對象。加上信義房屋完備的事前查檢與說明制度，高於法規的把關讓交易更安全，讓她的專業更有底氣。

從抗拒房仲到以專業與溫度被指名成為遺囑見證人，從拄杖帶看到陪伴買方跨過門檻，李佳霖用行動回答這份工作的價值。她說，首度躋身千萬經紀人只是起點，接下來仍會把重心放在三重，用熟悉的節奏，陪更多人把房子的事處理好。

