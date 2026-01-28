信義房屋李佳霖把託付化為行動 首度成千萬經紀人

曾被客戶指定陪立遺囑，還差點跑去顧麵攤，只為讓客戶抽出時間看屋；信義房屋三重集美店專案經理李佳霖，把每一次託付化成行動，首度站上千萬經紀人的行列。

畢業於高雄醫學大學醫藥化學系的李佳霖，未走本科之路，從事過直銷與補習班等業務後，因一次手機門市服務的接觸而踏入房產業。她細看不同房仲品牌的文化與訓練，重視團隊氛圍與制度，最終選擇在信義房屋扎根。她說，房仲像人生規劃師，既規劃客戶的住處，也規劃自己的週月行程，前中後台都要自己扛，「累歸累，成長的密度與回報很實在。」

投入職場後，她把前輩當標竿，從日常基本功練起。難忘案例之一，是一間掛售6年的店面。接手不久她遭遇車禍，短暫返鄉休養仍掛念進度，撐著拐杖三度帶看。她強化派報與現場廣告，盤點三角窗、路用地及可塑性，換算投報率凸顯價值，並誠實揭露低樓層與地勢疑慮，由數據與方案降低疑慮，終於在4至5個月內成交；買方後續引進商家，門面成了鄰里動能的一環。

另一段服務，主角是一位外配老闆娘，預算僅700萬元，全年無休經營餛飩麵店，還得請女兒顧店才能匆匆看屋。李佳霖研究條件、把握黃金時間，曾打趣提議去店裡代煮，只求客戶能抽身看屋。面對與屋主期待價的巨大落差，她情理並進溝通拿下共識，買方當場落淚相擁，終於在異鄉擁有第一個家。如今再訪客戶，已經成為麵店永久VIP，這輩子光顧吃麵全免費。

李佳霖的服務核心，是找出問題背後的真正問題。有人賣屋因家庭事件，她會把情境、時程、資金流與風險逐一推演；也曾遇過科技業高階主管客戶工作忙碌難以決策，她以主管熟悉的資訊語彙製作SWOT簡報，整理行情、新聞、機會成本與情境機率，讓對方在可理解的架構中安心下決定。

在服務過程中，她也累積多起初次來店或首度帶看即完成決策的案例，關鍵在於事前釐清條件與風險。平時，她持續關注財經與房市趨勢，將複雜資訊整理為可理解的判斷依據，逐漸成為親友與客戶諮詢不動產問題時的重要參考對象。加上信義房屋完備的事前查檢與說明制度，高於法規的把關讓交易更安全，讓她的專業更有底氣。

從抗拒房仲到以專業與溫度被指名成為遺囑見證人，從拄杖帶看到陪伴買方跨過門檻，李佳霖用行動回答這份工作的價值。她說，首度躋身千萬經紀人只是起點，接下來仍會把重心放在三重，用熟悉的節奏，陪更多人把房子的事處理好。