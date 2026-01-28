達明：jpp-KY採用AI協作機器人 航太元件製程自動化

達明機器人今天表示，機構件供應商經寶精密控股jpp-KY導入達明50台內建AI視覺的協作機器人（TM AI Cobot），落實10種複雜的自動化應用，因應航太應用元件「少量多樣」生產模式。

達明上午透過新聞稿指出，今年jpp-KY啟動新一輪應用開發，包括打磨與更先進的測試機台應用。

達明分析，傳統自動化設備缺乏彈性，每次換線需耗費大量時間重新校準，極度依賴人工目視檢測，產能效率受限而品質不穩。

達明指出，協作機器人以內建AI視覺技術為核心，整合視覺辨識與機械手臂控制，透過視覺定位，機器人可適應不同尺寸與形狀的工件，縮短換線設定時間。此外，透過AI深度學習，達明協作機器手臂可辨識螺絲鎖附、鉚釘打孔及金屬配件的公差，解決人眼疲勞導致的漏檢風險，確保航太級產品零缺陷出貨。

達明引述與jpp-KY合作的數據分析，jpp-KY導入50台達明協作機器人，應用範圍橫跨精密螺絲鎖附、打鉚釘，到具備工安風險的冲壓、噴漆、點焊等10大製程，每年可釋放約8萬小時的人力工時。

達明引述導入歷程資料，jpp-KY在1個月內，在伺服器組裝產線複製並布建8個自動化站點。