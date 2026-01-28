成本壓力與客戶移轉加劇 弘裕啟動印尼投資案、布局東南亞新基地

弘裕（1474）27日公告，為配合全球客戶產能移轉、降低生產成本並提升國際競爭力，董事會已授權董事長全權處理赴印尼投資案，預計於當地設立新生產據點。公司指出，評估工作目前約完成八成，仍在與洽談業者就土地與投資條件進行最後談判，相關金額與規模待敲定後將再依規定公告。

弘裕表示，赴印尼設廠為集團全球化布局的重要環節，主要因中國與台灣的人工與製造成本不斷上升，已不符客戶對單價與供應鏈彈性的要求。集團過去兩年已針對印尼、越南、泰國三地進行評估，印尼在人工與整體成本上具明顯優勢，也是國際品牌近年積極拓點的區域，因此成為首選。這也是弘裕首次赴東南亞自建產能做長線布局，與對越南大豪紡織僅持股8%的轉投資性質不同。

在現有產能配置上，弘裕以彰化總部為核心，旗下伸港、和美及全興三座廠區均以織造為主，並由台北辦事處與裕展新創承接業務與染整，形成台灣完整供應鏈。中國布局則涵蓋浙江與九江兩地。其中，浙江廠具備近400台的織布機，原亦設有染整廠，但已於近年騰退，相關廠房轉租予光電業者做為收租用途；九江地區則設置德裕與弘治兩廠，主要生產工業布與成衣布生產，為公司目前在中國的主力擴增區域。

弘裕坦言，中國長期面臨高耗能、高環評與地方政府期待產業「騰退」等壓力，織布產業不再是政策鼓勵項目，過去染整廠退場後已轉為收租，當地政府亦多次表達對高耗能紡織業外移的意向。因此公司未再對浙江廠新增設備，未來中國區重心將以九江為主，並透過東南亞新據點承接更大比重的客戶訂單。

至於台灣產能，弘裕指出，國內紡織供應鏈目前面臨明顯斷鏈危機，上下游從紗線到染整廠均加速縮編，主要原因包括原料整體比價劣勢，中國塑化原料長期比台灣便宜10～15%、人工成本高漲與訂單持續轉往海外。弘裕台灣現有織布機從高峰的1,100台降至900台，2026年將再縮至800台，以因應市場結構性變化。

稼動率方面，公司指出，去年11、12月因旺季需求強勁，台灣三廠滿載甚至需委外生產，但進入今年1月後，由於農曆年提前與整體市況轉弱，稼動率已降至75～80%，低於去年同期接近滿載的水準。雖然短期訂單偏弱，但近期原物料價格有上漲跡象，平均單價可望獲得支撐。

至於海外投資，弘裕強調，印尼投資案目前已進入最後規劃階段，只待部分協商條件確定即可對外公布，未來印尼廠將與台灣、中國布局形成更完整的跨地域供應鏈，強化客戶黏著度並提升接單競爭力。