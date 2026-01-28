快訊

陸更新赴台旅遊合約示範文本意味將鬆綁？國台辦：有助滿足市場需求

紅包袋換特大號！台積電衝1810、台股連五天創歷史新高

影／飛來橫禍！機車騎士上班途中突然遭5噸重怪手砸死

陳世凱：高鐵邁入新階段 在財政可負擔前提下支持穩健延伸

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導
台灣高鐵28日於高雄左營舉行「第二車輛檢修廠」上梁典禮。余弦妙攝
台灣高鐵28日於高雄左營舉行「第二車輛檢修廠」上梁典禮。余弦妙攝

台灣高鐵28日於高雄左營舉行「第二車輛檢修廠」上梁典禮。交通部長陳世凱表示，高鐵營運將近20年，正邁入新的發展階段，整體交通路網本就應逐步向前延伸，在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，交通部支持高鐵「穩健而務實」地推動延伸規劃。

陳世凱指出，高鐵真正的起點不只是南港，而是在高雄、在左營，這也呼應政府推動「均衡台灣」的政策方向。回顧高鐵通車以來，各地城市樣貌出現明顯轉變，許多站區已成為新的城市核心，不論通勤、旅遊或日常移動，高鐵都深刻改變民眾的生活型態與空間移動模式。

針對近期高鐵延伸議題引發討論，陳世凱重申，交通部立場明確，高鐵營運20年後，整體交通路網應適時檢討並往前延伸，延伸與否的評估原則在於國家預算能否負擔，以及工程技術是否可行，並非躁進推動。

他也指出，高鐵除了承擔疏運功能，對人口移動、都市發展及區域均衡皆具關鍵影響，因此延伸規劃不僅評估交通需求，也會一併納入都市發展與區域整體效益。

針對前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭相關數據過度美化，陳世凱回應，政府一向歡迎理性、基於事實的公共討論，交通部與鐵道局所提出的數據均有完整依據，除鐵道局專業分析外，亦邀請多位專家學者參與評估，並非由少數人單方面決定。

陳世凱強調，所有評估皆建立在專業與理性基礎上，相關數據不需被質疑，同時也歡迎各界在務實態度下持續討論，讓台灣交通建設朝正向發展。

交通部 鐵道

延伸閱讀

台灣高鐵運量屢創新高 估3月旅運可破10億人次

廟口夜市交安宣導最終場在台中 陳世凱攜手沈文程、王彩樺巡禮夜市

第三跑道建設推進 桃機朝2045年客運8,380萬人次邁進

國籍航空今年將引入22架新機 陳世凱：擴充停機空間是當務之急

相關新聞

逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華...

台南親民路段出現在蛋黃區！平均總價800萬有找？

台積電再加碼南科設廠，恐再帶旺房價，市區還有機會低總價買房嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前...

陳世凱：高鐵邁入新階段 在財政可負擔前提下支持穩健延伸

台灣高鐵28日於高雄左營舉行「第二車輛檢修廠」上梁典禮。交通部長陳世凱表示，高鐵營運將近20年，正邁入新的發展階段，整體...

高鐵日均運量飆22.5萬人次 N700ST新車今年抵台、尖峰運能將倍增

台灣高鐵公司積極為新世代列車N700ST引進進行整備，其中新車未來在台灣的「新家」，左營基地增建的「第二車輛檢修廠」，2...

全家熟食區新蛋報到！首推「用撈的」溏心蛋、25元爆汁開吃

看準餐食「加菜商機」，全家（5903）持續翻玩熟食區想像，首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口...

星野集團「1955東京灣飯店」用AI科技採無人報到、無人商店

星野集團「1955東京灣飯店」總經理蕪木翔太表示，這個飯店主打提供客人到東京迪士尼最方便的飯店，運用AI科技飯店內大量採...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。