陳世凱：高鐵邁入新階段 在財政可負擔前提下支持穩健延伸

台灣高鐵28日於高雄左營舉行「第二車輛檢修廠」上梁典禮。交通部長陳世凱表示，高鐵營運將近20年，正邁入新的發展階段，整體交通路網本就應逐步向前延伸，在工程技術可行、國家財政可負擔的前提下，交通部支持高鐵「穩健而務實」地推動延伸規劃。

陳世凱指出，高鐵真正的起點不只是南港，而是在高雄、在左營，這也呼應政府推動「均衡台灣」的政策方向。回顧高鐵通車以來，各地城市樣貌出現明顯轉變，許多站區已成為新的城市核心，不論通勤、旅遊或日常移動，高鐵都深刻改變民眾的生活型態與空間移動模式。

針對近期高鐵延伸議題引發討論，陳世凱重申，交通部立場明確，高鐵營運20年後，整體交通路網應適時檢討並往前延伸，延伸與否的評估原則在於國家預算能否負擔，以及工程技術是否可行，並非躁進推動。

他也指出，高鐵除了承擔疏運功能，對人口移動、都市發展及區域均衡皆具關鍵影響，因此延伸規劃不僅評估交通需求，也會一併納入都市發展與區域整體效益。

針對前交通部長賀陳旦質疑高鐵延伸宜蘭相關數據過度美化，陳世凱回應，政府一向歡迎理性、基於事實的公共討論，交通部與鐵道局所提出的數據均有完整依據，除鐵道局專業分析外，亦邀請多位專家學者參與評估，並非由少數人單方面決定。

陳世凱強調，所有評估皆建立在專業與理性基礎上，相關數據不需被質疑，同時也歡迎各界在務實態度下持續討論，讓台灣交通建設朝正向發展。