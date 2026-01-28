快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
全家熟食區新蛋報到！首推「用撈的」溏心蛋、25元爆汁開吃。全家／提供
看準餐食「加菜商機」，全家（5903）持續翻玩熟食區想像，首度推出「用撈的」日式溏心蛋，主打「免剝殼、免拆袋、冷藏爆汁口感」3大特色，輕鬆享受日式拉麵店等級的靈魂配角，即日起於「鑫德店」與「台北101店」限定2間店舖測試販售；歡慶新品上市，3月3日前更享「單顆特價20元」限時優惠；後續將陸續擴大至200店販售，持續為全家熟食區注入更多創新選擇。

打破傳統熟食熱氣騰騰的印象，全家新品「日式溏心蛋」採用0-7度智能冷藏保鮮鍋技術，完整鎖住蛋黃的濕潤精華，將熟食區從熱食延伸至冷食，搭配專屬網狀湯勺輕輕一撈，美味隨即到手，入口更能感受蛋白Q彈滑順與蛋黃濃郁的「爆汁」口感。

日式溏心蛋單顆售價25元，無論上班族購買主食搭餐加顆溏心蛋，或外食族、運動後族群補充蛋白質，都能即撈即食、輕鬆升級一餐風味，搭配沙拉、主食或單吃都對味。

