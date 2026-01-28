保瑞三箭齊發 盛保熙：2026年可望重啟成長

保瑞藥業（6472）宣布旗下子公司泰福-KY（6541）美國聖地牙哥廠區擴建工程正式剪綵啟用。同時，在本業國際大廠訂單穩健發展、以及美國子公司Upsher-Smith（USL）轉型效益逐步顯現帶動下，集團正式邁入「小分子與大分子雙引擎」同步運轉的關鍵成長期。董事長盛保熙指出，2026年將是保瑞深化全球供應鏈布局、重啟成長動能的重要一年。

從營運動能來看，保瑞以CDMO（委託開發暨製造）與自有產品雙軌並進。其中在CDMO業務方面，重要國際藥廠客戶已陸續完成續約，並開始評估擴大合作至更多廠區。

董事會日前通過對美國明尼蘇達州Maple Grove廠區的增資與借貸案，法人表示，此舉顯示大型藥廠歷經逾一年的內部供應鏈盤點與策略布局後，已逐步啟動供應鏈調整。保瑞表示，雖然實際轉單與產能放量仍需約2至3年時間發酵，但針對數個高潛力合作專案，集團已提前規劃資本支出，率先卡位，有助於中長期營收動能穩步墊高。

產品端方面，USL重磅學名藥「Cyclosporine眼用乳劑0.05%」順利取得上市許可，為2026年重啟成長目標揭開序幕。透過既有研發中產品（pipeline）與授權引進，保瑞目標今年在美國市場超過10款新藥陸續上市。

策略上，USL將聚焦特殊劑型與專屬通路進行差異化競爭，持續改善產品組合與獲利結構。其中，在專科用藥領域表現尤為亮眼，小兒癲癇用藥於2025年市占率年增高達85%，已穩居該科別領先地位。公司規劃今年進一步擴編相關團隊，並導入更多產品，放大該事業群對營收與毛利的貢獻。

此外，作為集團布局北美生物製劑市場的戰略樞紐，泰福此次斥資近3,000萬美元進行聖地牙哥廠區產能升級，亦成為市場關注焦點。該廠不僅為美國在地、且具備通過FDA查廠的稀缺產能，本次擴建更新增2座2,000公升一次性生物反應器、使得整體產能增至9,000公升，並同步建置完整的種子培養系統與先進上下游GMP製程設備。

泰福已於去年底完成旗下自有生物相似藥TX05的FDA補件，預計FDA將於今年6月底前回覆，而公司亦規劃於2月下旬透過以自有 TX05 產品進行 2,000 公升工程試製（engineering run）、藉此建立商業量產規模製程的實際成功案例，進一步提升新產能對外承接 CDMO商業化專案的競爭力。

泰福指出，升級後的廠區已具備高濃度細胞培養製程能力，可精準對應現代生物製劑日益複雜的商業化量產需求，象徵公司成功由臨床樣品製造，跨足至「臨床後期無縫銜接商業量產」的一站式服務平台。在美國《生物安全法案》推動下、續朝向支持在地製造與供應鏈安全發展，全球藥廠加速供應鏈在地化，泰福可望受惠轉單效益逐步發酵。

除醫藥本業外，集團旗下保健品事業晨暉生技（1272）亦成為第三條成長曲線。晨暉ExoBDNF菌株（SWP-CGPA01）繼取得台灣專利後，再獲日本發明專利；主力產品SWM-008紅麴亦拿下「非酒精性脂肪肝」與「減重」兩項台灣專利，技術門檻與產品價值明顯提升。營運面上，晨暉汐止廠正進行最後階段GMP驗證，未來將透過與國際保健品牌威德（Weider）的深度合作，正式跨入保健品CDMO市場，為集團拓展新的成長動能。

根據研調機構Fortune Business Insights預測，全球CDMO市場將從2025年的2,550.1億美元成長至2032年的4,652.4億美元，年複合成長率達9.0%。此外，Precedence Research亦指出，2025年全球保健品市場規模達2,034.2億美元， 2034年預估將達4,022億美元，年複合成長高達7.87%。法人分析，保瑞透過泰福補齊大分子產能拼圖，結合既有小分子藥物優勢與晨暉的保健品布局，已形成具高度競爭力的全方位醫藥集團架構。隨著2026年擴產效益逐步顯現、新藥上市放量，全年營運表現值得期待。