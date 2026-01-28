台南親民路段竟在蛋黃區！800萬元有找 惟專家憂心台積電恐墊高房價

台積電再加碼南科設廠，恐再帶旺房價，市區還有機會低總價買房嗎？台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點2025年前三季台南主要行政區平均鑑估房價最親民的五大路段，出乎意料，最親民路段出現在蛋黃區，由東區「崇善路」奪冠，平均鑑估房價為735萬元。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，崇善路銜接林森路一段、中華東路三段等主要幹道，交通機能便利，生活圈鄰近文化中心、台南市立醫院與巴克禮公園，周邊崇德商圈、仁和生活圈機能成熟，向來是東區熱門居住商圈，雖為東區黃金門牌，由於路段高屋齡物件多，加上位處東區外圍，房價水位略比市中心來的親民，低總價物件選擇性相對提高。

林依依表示，以正臨崇善路上屋齡30~40年以上透天宅，因臨主要道路且帶店面效益，總價多要2千萬元以上，千萬元以下物件則多落在街巷內，街巷內40年以上中古透天，總價約7~800萬元還有機會，如為大樓華廈低總價物件，則多以小套房類型為主，新屋總價約落在600萬元左右，對小資族頗具吸引力，然而由於崇善路與中華東路段，未來因具備捷運藍線紅利，拉抬周邊房價水位升高，低總價物件案量已越趨減少。

其他親民路段還包括，安南區九份子重劃區的「樂活二街」及安平區國平重劃區的「國平北路」，平均鑑估房價均800萬元有找，永康區「中華路」、安平區「建平七街」亦同步入榜五大最親民路段。

不過進一步觀察，台南各路段平均鑑估房價千萬元以內的核貸物件，占比已從約5成，2025年縮水剩不到4成，顯示千萬元以內購屋表現逐漸呈現收斂。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大親民路段低總價物件，多屬於成熟商圈老宅與重劃區小宅兩類型，成熟商圈路段生活機能與交通條件完善，但市區房價水位偏高，購屋族在預算考量下，多選擇屋齡較高的中古物件，來換取地段與機能優勢。

反觀重劃區雖普遍房價水位比市區親民，過去相同總價條件下，可取得更大坪數、屋齡新穎的住宅，不過以台南熱門重劃區預售單價最高已衝上6字頭，小資想低總價入手重劃區新屋，在坪數上也逐漸做出取捨。