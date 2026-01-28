基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府都市發展處今天說明，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

民眾貼文指出，16日月眉土資場重啟後，原本說好的「嚴格管制」騙人，他是暖暖居民，這兩周天天開車經過，親眼看到這些砂石車在小路橫行。最扯的是，他打去都發局建管科找張先生反映問GPS監控在哪裡？結果官員居然回他「我們知道他們半夜會偷跑啦，我們也管不到，你直接去報警。」

民眾質疑市府核准復工只是為了讓業者賺錢，基隆人的交通安全、環境汙染官員兩手一攤說「沒辦法」。

市府都發處今天說明，依據中央今年土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

都發處表示，月眉土資場自16日重啟收容以來，砂石車每日僅能在上午9點至下午5點時段內通行，並有24小時科技執法的監督，都市發展處持續與地方里長保持聯繫，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意見，「建管科也無張姓承辦人員」。

都發處重申，對月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如有發現砂石車違規偷跑情形，請提供相關事證給都市發展處，將依相關規定進行裁罰，以有效遏止及杜絕砂石車違規行為。