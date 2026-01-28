快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆月眉土資場重啟收容，砂石車遭疑夜間偷跑，市府：GPS無違規偏離路線。圖／基隆市政府提供
基隆月眉土資場重啟收容，砂石車遭疑夜間偷跑，市府：GPS無違規偏離路線。圖／基隆市政府提供

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府都市發展處今天說明，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

民眾貼文指出，16日月眉土資場重啟後，原本說好的「嚴格管制」騙人，他是暖暖居民，這兩周天天開車經過，親眼看到這些砂石車在小路橫行。最扯的是，他打去都發局建管科找張先生反映問GPS監控在哪裡？結果官員居然回他「我們知道他們半夜會偷跑啦，我們也管不到，你直接去報警。」

民眾質疑市府核准復工只是為了讓業者賺錢，基隆人的交通安全、環境汙染官員兩手一攤說「沒辦法」。

市府都發處今天說明，依據中央今年土方清運新制，所有要進月眉土資場的砂石車皆需裝設GPS，受到科技系統監管，截至目前為止尚無違規偏離路線行駛情形。

都發處表示，月眉土資場自16日重啟收容以來，砂石車每日僅能在上午9點至下午5點時段內通行，並有24小時科技執法的監督，都市發展處持續與地方里長保持聯繫，地方尚無通報反映有檢舉或陳情意見，「建管科也無張姓承辦人員」。

都發處重申，對月眉土資場運營採「嚴格監督、有效監管」，民眾如有發現砂石車違規偷跑情形，請提供相關事證給都市發展處，將依相關規定進行裁罰，以有效遏止及杜絕砂石車違規行為。

科技 GPS 社群媒體

延伸閱讀

新北基隆大雨特報！白天起濕冷轉乾冷 明起回暖 周末再變天

土方之亂怎解？營造業：現行法規錯亂、土方管理法提升國土層級

土方之亂沒解？國土署再邀全台公會開會 土資業者哽咽：讓我們活下去

全台土方之亂 新北：推簡化運送流程納自治條例、緩解收容問題

相關新聞

逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華...

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府...

十大代銷出爐 這代銷靠一案首度進榜

2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5%。新建案推案亦趨保守，...

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通...

豐興暫停接單 鋼筋價蠢動

國際金屬行情升溫，鋼筋報價也蠢動，面對廢鋼行情變化和南部一家鋼廠率先調漲鋼筋價格，鋼筋指標性大廠豐興昨（27）日宣布暫停...

星宇藝術機下半年升空 攜手日本大師空山基 打造全球最大藝術品

星宇航空27日於日本東京時尚地標表參道舉行發表會，發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。