繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，也是2016年以來次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的重要管道，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力，。

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高主因有二，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一。

二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

根據統計，六都以新北市繼承量體1.5萬最多，其次為台北市1.3萬棟，北市年增幅6.6%，增幅為六都最高。

賴志昶表示，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高，屋主對於資產配置亦需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

另看贈與移轉，2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5%，但仍保有約5.2萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑。

主因在於房地合一稅2.0上路後，贈與的房產若出售，恐面臨高額稅負，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。

徐佳馨表示，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗。

至於贈與移轉，雖可利用每年免稅額度分批移轉，但需考量未來出售時的房地合一稅成本；因此，民眾在進行資產傳承時，應諮詢專業意見，依據自身資產狀況選擇最合適方式，才能創造最佳效益。

六都暨全台繼承與贈與轉移棟數。資料來源／住商機構
免稅額 房地合一稅

相關新聞

逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華...

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府...

十大代銷出爐 這代銷靠一案首度進榜

2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5%。新建案推案亦趨保守，...

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通...

豐興暫停接單 鋼筋價蠢動

國際金屬行情升溫，鋼筋報價也蠢動，面對廢鋼行情變化和南部一家鋼廠率先調漲鋼筋價格，鋼筋指標性大廠豐興昨（27）日宣布暫停...

星宇藝術機下半年升空 攜手日本大師空山基 打造全球最大藝術品

星宇航空27日於日本東京時尚地標表參道舉行發表會，發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒...

