繼承量創史上新高 這兩都成「等房族」重鎮

2025年房市陷入低谷，不過住商機構統計內政部資料，全台2025年繼承移轉棟數達7萬8,324棟，創歷史新高，贈與移轉棟數達5萬2,722棟，也是2016年以來次高。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨指出，人口結構高齡化趨勢不可逆，讓繼承逐漸成為民眾取得房產的重要管道，同時因為近年不動產稅制複雜度高，許多長輩資產配置上，繼承與贈與成為兩大主力，。

據內政部數據，2025年全台繼承移轉棟數為7.8萬棟，相對2024年成長約3%。

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析，全台繼承移轉創下新高主因有二，一是在高房價、高齡化雙重衝擊之下，消費者購屋困難，「等房」逐漸成為取得房產的主流管道之一。

二是自2025年起，遺產贈與稅稅收級距金額與免稅額均已拉高，精打細算的長輩如為達節稅效用，多會選擇繼承移轉手中資產，以減輕晚輩負擔。

根據統計，六都以新北市繼承量體1.5萬最多，其次為台北市1.3萬棟，北市年增幅6.6%，增幅為六都最高。

賴志昶表示，雙北市能成為繼承移轉重鎮，主因是區域房價高，屋主對於資產配置亦需更加精打細算，而繼承與贈與相比，除繼承免稅額外，還有繼承免土增稅優惠，因此繼承移轉成為高資產長輩處理身後事的主要管道。

另看贈與移轉，2025年全台總量較前一年微幅下滑2.5%，但仍保有約5.2萬棟的量體。賴志昶認為，移轉量體微幅下滑。

主因在於房地合一稅2.0上路後，贈與的房產若出售，恐面臨高額稅負，導致部分長輩轉而採取買賣或以繼承方式來移轉資產；另外，部分長輩擔心生前贈與資產，下半生較無保障，因此更傾向於身後繼承。

徐佳馨表示，面對大繼承潮與大贈與潮的到來，不論為繼承或贈與移轉，都需考量資產配置之後的後續成本，以及家族間的情感維繫，如何兼顧節稅與財富傳承是一大考驗。