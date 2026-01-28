快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

意外！台南最親民路段竟在蛋黃區、平均總價735萬元

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
2025年台南市低總價路段TOP5。資料來源／台灣房屋
2025年台南市低總價路段TOP5。資料來源／台灣房屋

台南房價一路漲，低總價愈來愈難尋，不過，台灣房屋集團根據金融聯徵中心新增房貸資料，盤點台南主要行政區房價最親民的五大路段，出乎意料，最親民路段出現在蛋黃區，由東區崇善路奪冠，平均鑑估價為735萬元。

台南市區房價一路漲，現在還有機會低總價買房嗎？台灣房屋集團根據聯徵中心資料，盤點2025年前三季台南主要行政區五大低總價路段，出乎意料，最親民路段在蛋黃區，由東區崇善路奪冠，平均鑑估房價為735萬元。

台灣房屋台南富裕加盟店店長林依依表示，崇善路銜接林森路一段、中華東路三段，交通機能便利，生活圈鄰近文化中心、台南市立醫院與巴克禮公園，周邊崇德商圈、仁和生活圈機能成熟，向來是東區熱門居住商圈。

雖為東區黃金門牌，但由於路段高屋齡物件多，加上位處東區外圍，房價水位略比市中心來的親民，低總價物件選擇性相對提高。

林依依表示，正臨崇善路上屋齡30~40年以上透天宅，因臨主要道路且帶店面效益，總價多要2千萬元以上，千萬元以下物件則多落在街巷內，街巷內40年以上中古透天，總價約7~800萬元還有機會。

如為大樓華廈低總價物件，則多以小套房類型為主，新屋總價約落在600萬元左右，對小資族頗具吸引力，不過，由於崇善路與中華東路段，因具備捷運藍線紅利，拉抬周邊房價水位升高，低總價物件案量已越趨減少。

其他親民路段還包括，安南區九份子重劃區的「樂活二街」及安平區國平重劃區的「國平北路」，平均鑑估房價均800萬元有找，永康區「中華路」、安平區「建平七街」亦同步入榜五大最親民路段。

不過進一步觀察，台南各路段平均鑑估房價千萬元以內的核貸物件，占比已從約5成，2025年縮水剩不到4成，顯示千萬元以內購屋表現逐漸呈現收斂。

台灣房屋集團趨勢中心經理李家妮表示，觀察五大親民路段低總價物件，多屬於成熟商圈老宅與重劃區小宅兩類型，成熟商圈路段生活機能與交通條件完善，但市區房價水位偏高，購屋族在預算考量下，多選擇屋齡較高的中古物件，來換取地段與機能優勢。

反觀重劃區雖普遍房價水位比市區親民，過去相同總價條件下，可取得更大坪數、屋齡新穎的住宅，不過以台南熱門重劃區預售單價最高已衝上6字頭，小資想低總價入手重劃區新屋，在坪數上也逐漸做出取捨。

李家妮表示，台南持續受惠產業與交通紅利帶動，整體房價水位上揚，市場供給也以成本價格走高的新屋及預售案為主力，使得低總價物件的選擇性明顯走弱。在總價攀高、限貸政策與自備款門檻提高的多重壓力下，購屋走向房子變小、屋齡變老，可能才跨得過低總價門檻。

2025年台南最親民路段為東區崇善路，平均鑑估房價800萬有找。圖／台灣房屋提供
2025年台南最親民路段為東區崇善路，平均鑑估房價800萬有找。圖／台灣房屋提供

房價 台南 重劃區

延伸閱讀

影／北市東區不滿計程車拒載 兄弟拖出司機痛毆後被逮

小黨結盟台灣前進陣線年底選舉插旗嘉市 議員選舉推2人東區是她

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

影／黎明幼兒園今逆轉要拆 林金連：不只幼兒園敗、全台灣人也敗

相關新聞

逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華...

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府...

十大代銷出爐 這代銷靠一案首度進榜

2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5%。新建案推案亦趨保守，...

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通...

豐興暫停接單 鋼筋價蠢動

國際金屬行情升溫，鋼筋報價也蠢動，面對廢鋼行情變化和南部一家鋼廠率先調漲鋼筋價格，鋼筋指標性大廠豐興昨（27）日宣布暫停...

星宇藝術機下半年升空 攜手日本大師空山基 打造全球最大藝術品

星宇航空27日於日本東京時尚地標表參道舉行發表會，發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。