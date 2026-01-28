快訊

豐原蛋雞場大量死亡檢驗結果出爐 盧秀燕：確認禽流感陽性

別再堅持拿衣服出去曬了！家事達人教3技巧「年省下200小時」不看天氣臉色

美台關稅後再簽2項聲明！鎖定關鍵供應鏈安全 國務院讚「重要夥伴」

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通過，未來開發區內建築基地達一定規模者，須強制捐建可負擔住宅。圖／桃園市都發局提供
桃園市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通過，未來開發區內建築基地達一定規模者，須強制捐建可負擔住宅。圖／桃園市都發局提供

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通過，未來開發區內建築基地達一定規模者，須強制捐建可負擔住宅。都發局也強調，可負擔住宅財源來自民間捐建，買賣收入可轉為住宅基金投入社宅興辦，為中央社宅困境提供解方。

張善政表示，A20、A21整體開發區是桃園落實TOD+發展理念的首例，未來在住宅區內，只要建築基地面積達1500平方公尺以上，就必須捐建可負擔住宅；房型規畫除要符合青年家庭實際居住需求，在條件與品質上也需與一般市售住宅一致。

張善政表示，針對外界關心品質與開發者是否有投入意願等問題，市府將透過都市設計審議機制，規範住宅配置與居住品質，確保可負擔住宅的機能與品質不打折；同時提供基準容積提升至1.2倍的誘因，讓開發動能與公共利益間取得平衡。

都發局表示，捷運A20、A21整體開發區是市府推動可負擔住宅的起手式，目前房型大小設定在23坪到35坪，包含土地與公共設施持分，並配置1汽車及1機車停車位，與市售建案條件一致。

都發局表示，除A20、A21整體開發區完成都市計畫審議，中壢體育園區整體開發區都市計畫目前也在公開展覽中，另捷運綠線G12、G13、G14站等重要捷運場站周邊，和鐵路地下化每個車站旁的都市計畫都已將捐建可負擔住宅的規範，納入土地使用分區管制要點。

都發局表示，自去年初推動可負擔住宅政策以來，市府持續徵詢專業法律、金融財管等專家，同時與青年代表對話，目前自治條例已送市府法規審查程序，今年上半年爭取市議會支持，市府也陸續拜會中央部會，盼自治條例送進中央後能夠加速審查，讓桃園先行。

開發區 都市計畫 捷運

延伸閱讀

新屋公一公園綠美化完工 變身賞鳥天堂推動生態保育

別再「行政大逃亡」！張善政宣布加碼教師行政獎金 4568人受惠

閒置多年終復活！桃園龍潭體育園區月底試營運 國運中心選址也曝光

台灣美光成立桃園首支企業義消 張善政期許更多業者跟進

相關新聞

逆風高飛！這區房價年漲4.8% 領跑新北精華區

台北房價居高不下，購屋門檻不斷攀升，不少購屋族轉向一線之隔的新北精華區。中信房屋研展室彙整實價資料發現，近一年新北市精華...

基隆月眉土資場重啟砂石車遭疑夜間偷跑 市府：GPS無違規偏離路線

停工6年多的基隆月眉土資場本月16日重啟收容，初期每日最高收80車次，昨有民眾在社群媒體質疑砂石車疑有夜間偷跑問題，市府...

十大代銷出爐 這代銷靠一案首度進榜

2025年房市在政策調控與買氣降溫的雙重夾擊下，全台買賣移轉棟數僅剩26萬棟，年減幅高達25.5%。新建案推案亦趨保守，...

桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通...

豐興暫停接單 鋼筋價蠢動

國際金屬行情升溫，鋼筋報價也蠢動，面對廢鋼行情變化和南部一家鋼廠率先調漲鋼筋價格，鋼筋指標性大廠豐興昨（27）日宣布暫停...

星宇藝術機下半年升空 攜手日本大師空山基 打造全球最大藝術品

星宇航空27日於日本東京時尚地標表參道舉行發表會，發表「STARLUX AIRSORAYAMA 藝術計劃」，董事長張國煒...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。