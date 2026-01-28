桃市A20、A21整開區強制捐建可負擔住宅過關 都發局：將解社宅困境

桃園市推動「可負擔住宅」政策，市長張善政今在市政會議宣布，「捷運A20、A21整體開發區」昨經桃園市都市計畫委員會審議通過，未來開發區內建築基地達一定規模者，須強制捐建可負擔住宅。都發局也強調，可負擔住宅財源來自民間捐建，買賣收入可轉為住宅基金投入社宅興辦，為中央社宅困境提供解方。

張善政表示，A20、A21整體開發區是桃園落實TOD+發展理念的首例，未來在住宅區內，只要建築基地面積達1500平方公尺以上，就必須捐建可負擔住宅；房型規畫除要符合青年家庭實際居住需求，在條件與品質上也需與一般市售住宅一致。

張善政表示，針對外界關心品質與開發者是否有投入意願等問題，市府將透過都市設計審議機制，規範住宅配置與居住品質，確保可負擔住宅的機能與品質不打折；同時提供基準容積提升至1.2倍的誘因，讓開發動能與公共利益間取得平衡。

都發局表示，捷運A20、A21整體開發區是市府推動可負擔住宅的起手式，目前房型大小設定在23坪到35坪，包含土地與公共設施持分，並配置1汽車及1機車停車位，與市售建案條件一致。

都發局表示，除A20、A21整體開發區完成都市計畫審議，中壢體育園區整體開發區都市計畫目前也在公開展覽中，另捷運綠線G12、G13、G14站等重要捷運場站周邊，和鐵路地下化每個車站旁的都市計畫都已將捐建可負擔住宅的規範，納入土地使用分區管制要點。

都發局表示，自去年初推動可負擔住宅政策以來，市府持續徵詢專業法律、金融財管等專家，同時與青年代表對話，目前自治條例已送市府法規審查程序，今年上半年爭取市議會支持，市府也陸續拜會中央部會，盼自治條例送進中央後能夠加速審查，讓桃園先行。