竹縣乳牛場導入智農科技 自動擠乳、智能項圈提升效率

為協助新竹縣畜牧業減緩人力與經營壓力，新竹縣政府近年持續向中央爭取相關補助資源，輔導縣內乳牛場設置「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」等智農科技，除了可隨時提供乳牛自主榨乳，舒緩脹奶不適，還可即時監測牛隻生理與行為狀況，有效降低人力投入，提升作業效率，兼顧牛隻福利與經營效益。

乳牛場日常工作內容繁複，涵蓋牛隻接生與飼養、育種與繁殖管理、每日搾乳作業、飼糧調配及污染防治等任務，大多由酪農自行負責辦理，且須配合牛隻每日固定擠乳時程，屬全年無休的產業型態，為畜牧產業中人力需求高、勞動負荷重，且長期面臨缺工問題之項目之一。

縣府農業處指出，我國乳牛飼養品種以荷蘭牛為主，經多年育種改良，前年度每頭乳牛產乳量之全國平均值成長為25.1公斤（新竹縣約26.0公斤），較10年前（104年度全國平均值為每頭19.9公斤）增長不少。一般乳牛每日須進行2次搾乳，部分高產牛隻更須增加搾乳頻率，進而提高場內人力需求與作業負擔。

有鑑於此，新竹縣政府於去年度輔導1場高產乳牛場設置「自動擠乳系統」，該系統可隨時供牛隻自主前往搾乳，除可舒緩乳房脹痛不適外，並可透過「電眼」自動辨識與定位乳頭位置完成搾乳作業，有效降低人力投入，提升作業效率，兼顧牛隻福利與經營效益。

另因全球氣候變遷影響，夏季高溫高濕環境易使乳牛產生熱緊迫反應，進而影響其內分泌調節與生殖生理機能，致使發情行為表現減弱或不易辨識。透過輔導2場畜牧場導入「智能監控項圈」，可就牛隻個別生理與行為狀況進行即時監測，並作為牛隻身分辨識工具，蒐集包括產乳量、活動量、體溫及發情偵測等多項生產資訊，協助酪農即時掌握牛隻個別狀況，落實精準管理與育種目標。

新竹縣長楊文科表示，縣府持續以智慧科技為核心，推動酪農產業升級轉型，透過導入「自動擠乳系統」及「智能監控項圈」等具代表性的智慧農業設備，不僅有效提升牧場作業效率與乳品質穩定度，也能即時掌握乳牛健康狀況，降低人力負擔與經營風險，打造兼顧效率、品質與動物福利的現代化酪農環境。